Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

16.06.2022 10:46
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü kararlarının ardından karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü kararlarının ardından karışık bir seyir izlendi.

Fed, dün politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Böylece, 1994'ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı kararını alan banka, yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 4,3'ten yüzde 5,2'ye revize etti.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, gelecek toplantıda 50 ya da 75 baz puanlık faiz artışının olası göründüğünü belirterek, "Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz. Bunların hızı, gelen verilere ve ekonominin gelişen görünümüne bağlı olmaya devam edecek." dedi.

Para politikalarına ilişkin azalan belirsizlikler ve atılan adımların enflasyonla mücadele konusunda kararlılığı vurgulaması ile küresel pay piyasalarında risk iştahı artarken, bugün İngiltere Merkez Bankası ve yarın Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak kararların fiyatlamaları netleştirmesi bekleniyor.

BoJ'un para politikasını ve faiz oranlarını değiştirmesi beklenmiyor. Buna karşın sınırlı sayıda ekonomist, bankanın getiri eğrisi kontrollü politikasında değişikliğe gidebileceğini öngörüyor. Kararlar öncesi Japon hükümeti, ülke para birimindeki değer kaybına karşı BoJ'a tedbirli olma çağrısı yaptı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da dış ticaret açığı mayısta 2 trilyon 384,7 milyar yenle beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 azalarak 3.285 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artarak 2.451 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 26.431 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 134,3'te dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 düşüşle 52.029 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,6 değer kaybıyla 20.723 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Asya, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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