Asya Borsalarında Alıcılı Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Alıcılı Seyir

Asya borsaları, Çin hariç, yükseliş gösterirken Fed'in faiz politikası karışık bir seyir izliyor.

19.11.2024 09:46
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Asya borsalarında Çin hariç alıcılı seyir izleniyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini öngörülenden daha geç sürede bitirebileceği yönündeki fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık seyrediyor.

Asya tarafında ABD ile Çin arasında yaşanabilecek yeni bir ticaret savaşı ile Çin'de ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin sürmesi bölgede risk iştahını törpülerken, yükselişlerin sınırlı kalmasına neden oluyor.

Bölgede düzenlenen Küresel Finans Liderleri Yatırım Zirvesi'nde konuşan Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Hong Kong'un, uluslararası finans merkezi statüsünü yükseltirken kalkınmayı teşvik etmek için reformlarda büyük adımlar atması gerektiğini söyledi.

Kurumsal tarafta ise dünyanın en büyük çevrim içi alışveriş platformlarında Alibaba, 5 milyar dolar toplama hedefiyle dolar ve yuan tahvilleri satmak üzere bankalarla anlaştı.

Öte yandan, ABD'deki seçimlerin ardından yeniden 155 seviyesini test eden dolar/yen paritesi yeni işlem gününde yüzde 0,1 azalışla 154,46 seviyesinde seyrederken, Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, hükümetin aşırı döviz hareketlerine karşı uygun önlemler alma konusundaki duruşunda bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artışla 38.353 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 3.311 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselişle 2.475 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 azalışla 19.602 puandan işlem görüyor, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,4 primle 78.412 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Alıcılı Seyir - Son Dakika

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