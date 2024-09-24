Asya Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Pozitif Seyir

Asya borsaları, Çin Merkez Bankası'nın potansiyel tedbirleriyle güçlenirken Hindistan hariç yükseliyor.

24.09.2024 10:47
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Asya borsalarında Hindistan hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler risk iştahını besliyor.

Asya tarafında yeni işlem gününde Çin Merkez Bankasının (PBoC) iç talepte süregelen zayıflık ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün aşağı çektiği ekonomiyi canlandırmaya yönelik bir dizi tedbir açıklamasından ardından alış ağırlıklı seyir güç kazandı.

PBoC Başkanı Pan Gongşıng, düzenlediği basın toplantısında, ters repo faizinde indirimden zorunlu karşılık oranlarının azaltılmasına ve mortgage faizlerinin düşürülmesine dek politika adımlarını duyurdu.

Pan, PBoC'nin piyasaya kısa vadeli nakit aktarmasının en önemli aracı olan 7 günlük ters repo faizini yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e çekti ayrıca PBoC'nin banka ve kredi kuruluşlarının uyguladığı zorunlu karşılık oranlarında da "yakın gelecekte" 50 baz puan azaltacaklarını belirtti.

Faiz indiriminin, PBoC'nin ana politika faizi olan, 1 yıl vadeli borçlanma faizini (MLF) yüzde 0,3'e çekmesini beklediklerini ifade eden Pan, emlak kredileri ile kurumsal krediler için gösterge faizi işlevini yerine getiren 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarını (LPR) da yüzde 0,2 ve yüzde 0,25 azaltacağını öngördüklerini duyurdu.

Söz konusu adımla piyasaya yeterli nakit sağlanmasının amaçladığının altını çizen Pan, indirimin 1 trilyon yuan (yaklaşık 140 milyar dolar) nakit varlığı serbest bırakmasının beklediklerini kaydetti.

Pan, ayrıca düşüşteki gayrimenkul piyasasını canlandırmaya yönelik bir tedbir olarak, mevcut konut kredilerinde faiz oranlarının yeni kredilerle aynı orana düşüreceklerini belirtti.

Bu adımla konut kredilerinde ortalama indirimin yüzde 0,5 düzeyinde olacağına işaret eden Pan, "Yeni politika, 50 milyon haneyi ve 150 milyon nüfusu etkileyecek. Yeni oranlar, hane halklarının kredi faizi harcamalarını yılda yaklaşık 150 milyar yuan (21,32 milyar dolar) azaltacak, tüketimin ve yatırımın canlandırılmasına katkı sağlayacak." dedi.

Pan, emlak kredileri için asgari teminat bedelinin birinci el konutlarda olduğu gibi, ikinci el konutlarda yüzde 15'e düşürüldüğünü bildirdi.

Öte yandan, bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da imalat sanayi PMI 49,6 ile beklentilerin altında gerçekleşirken, hizmet sektörü PMI 53,9 ile güçlü kalmayı sürdürdü.

Dolar/yen paritesi ise dün günü yüzde 0,2 değer kaybıyla 143,56 seviyesinde tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,5 yükselişle 144,3 seviyesinde bulunuyor.

Bununla birlikte, Avustralya Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,35 seviyesinde sabit bıraktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 38.007 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 primle 2.631 puanda kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 4,1 kazançla 2.862 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,9 artışla 18.952 puanda işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,1 kayıpla 84.865 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Hindistan, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika

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