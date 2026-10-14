Ataşehir Belediyesi'nin 12 milyar TL'lik 2027 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi'nin 12 milyar TL'lik 2027 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

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Ataşehir Belediyesi\'nin 12 milyar TL\'lik 2027 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi
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Ataşehir Belediyesi'nin 2027 bütçesi ve performans programı, Meclis'te görüşülerek 12 milyar TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Vekili Serdar Orhan, belediye çalışanlarına yönelik siyasi ayrımcılığa izin verilmeyeceğini söyledi.

Ataşehir Belediyesi'nin 2027 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı, Belediye Meclis toplantısında görüşüldü, 12 milyar TL'lik 2027 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Ataşehir Belediyesi'nin 2027 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi, İlçe Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Vekili Serdar Orhan'ın başkanlığında yapılan Ataşehir Belediye Meclisi Ekim ayı 4. toplantısında, bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi. 14 Ekim Çarşamba günü yapılan bütçe görüşmeleri kapsamında, 15 maddeden oluşan bütçe kararnamesinin maddeleri 30'ar oyla kabul edildi. Yapılan oylamada, gider bütçesi olarak 12 milyar Türk Lirası kabul edildi.

"Partizanlığa geçit vermeyeceğiz"

Bütçe kabulünün ardından teşekkür konuşması yapan Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan, belediyenin yönetim sürecine ve kamuoyunda gündeme gelen tartışmalara değindi.

Hukukun üstünlüğüne güvendiklerini belirterek yargı sürecinin bir an önce tamamlanmasını temenni ettiklerini söyleyen Orhan, belediye çalışanlarının işi, ekmeği ve alın teri üzerinden siyasi ayrımcılık yapılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

"Hukukun üstünlüğüne güveniyoruz"

Yargı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Vekili Serdar Orhan, sürecin hukuk çerçevesinde ilerlemesi gerektiğine dikkat çekti ve bu sürecin ardından başkanlık makamına ilişkin anahtarı gönül rahatlığıyla takdim edebileceklerini belirterek, o zamana kadar Ataşehir halkına hizmet etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

"İşimiz kimsenin ekmeğiyle, alın teriyle değil"

Belediye çalışanlarına yönelik yaklaşım konusunda net mesajlar veren Orhan, partizanlığa karşı olduklarını vurguladı. Hiç kimsenin siyasi görüşü nedeniyle işiyle, gücüyle ve ekmeğiyle ilgili bir kaygı yaşamaması gerektiğini belirten Orhan, bu tutumun yalnızca diğer siyasi partiler için değil, kendi partileri için de geçerli olduğunu ifade etti.

Orhan, "Bir AK Partili partizanlık yapsa da karşısında dururuz, bir CHP'li yapsa da karşısında dururuz" diyerek ayrımcılığa karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğini kaydetti.

"Ataşehir'e hizmet etmeye devam edeceğiz"

Kamuoyunda yanlış algıların oluştuğuna dikkat çeken Başkan Vekili Serdar Orhan, açıklamalarında hem kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin hem de belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Orhan, kendilerine iletilen olumlu değerlendirmeler dolayısıyla teşekkür ederek, Meclis toplantısını sonlandırdı.

Kaynak: İHA
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