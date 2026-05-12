ATO Başkanı Baran, Belçika Kraliçesi Mathilde ve heyetine Ankara ekonomisini anlattı Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Belçika Kraliçesi Mathilde ve beraberindeki heyete başkent ekonomisine ilişkin bilgi verdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle "Belçika Ekonomik Misyonu" kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Kraliçe Mathilde ve beraberindeki heyetle İstanbul'daki "Üst Düzey Türkiye-Belçika İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı'na" katıldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Belçika arasında 2025 sonu itibarıyla ticaret hacminin 9,2 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Ankara iş dünyası olarak, Belçika ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da yukarı taşımak için katkı sunmaya hazırız." ifadesini kullandı.

İki ülke iş dünyası arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği imkanlarını değerlendiren Baran, Ankara ekonomisi hakkında da bilgi verdi.

Baran, Ankara'nın üretim, teknoloji, sağlık ve turizm alanındaki potansiyeline dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Başkent Ankara, savunma ve havacılık sanayisinden medikale, makine ve ekipman üretiminden yazılım ve teknoloji girişimlerine kadar pek çok stratejik sektörde güçlü bir ekosisteme sahip. Bu yönüyle Ankara'nın, Belçikalı firmalar için önemli fırsatlar sunduğunu düşünüyoruz. Özellikle yeşil dönüşüm, dijitalleşme, sürdürülebilir üretim, lojistik ve AR-GE alanlarında ortak projeler geliştirilebileceğine inanıyoruz. Ankara, son yıllarda ticaret ve sanayideki güçlü gelişimine turizmi de ekledi. Özellikle kültür ve sağlık turizminde başkent önemli bir potansiyele sahip."