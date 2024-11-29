ATO Başkanı Baran'dan Ekonomi Açıklaması

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, enflasyonla mücadele sürecinde reelde hissedilenin büyüme rakamlarıyla teyit edildiğini belirterek, "Durmak yok, yola devam" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yılın üçüncü çeyreğine ilişkin açıkladığı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi. Baran yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye ekonomisinin yükseliş süreci, yüksek enflasyon nedeniyle kesintiye uğradı. Enflasyonla mücadele süreci ve bu kapsamda uygulanan para politikası ve tedbirler ekonomide soğumaya sebep oldu. Reel hayatta hissettiğimiz büyüme rakamlarıyla teyit edildi. Bir resesyona girdiğimizi düşünerek umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Küresel düzeyde de gelişmiş ülkeler açısından da sıkıntılar yaşandığına tanık oluyoruz. Gerçeği olabildiğince net bir biçimde önümüze koyup, bu tabloyu yeniden ilerleme yönüne nasıl çevireceğimize bakmamız gerekiyor. Üretimi ve istihdamı destekleyecek tedbirlere ağırlık verilmeli, bazı sektörlere yönelik destekler hayata geçirilmelidir. Özellikle KOBİ'lerimizin, finansmana erişim yönündeki sıkıntıları dikkate alınarak, ek tedbirler ve destekler gündeme getirilmelidir. Türkiye, büyük bir ekonomi. Bu yaşadıklarımızın geçici bir durum olması için üretime, ticarete, ihracata ve istihdama devam etme azmimizi geriye düşürmememiz gerekiyor. Durmak yok yola devam" dedi. - ANKARA