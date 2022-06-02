ATO, kalite yöneticisi ve kalite sistem danışmanı mesleklerine standart için çalışma başlattı

Ankara Ticaret Odası (ATO), "kalite yöneticisi" ve "kalite sistem danışmanı" mesleklerine ulusal standart getirilmesi amacıyla harekete geçti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda, geleneksel yollarla bilgileri aktarılan mesleklere standart kazandırma çalışmalarına devam ediyor.

Bugüne kadar aktardan satın alma yöneticisine kadar 15 ayrı mesleğe, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) nezdinde "ulusal meslek standardı" kazandıran ATO, "kalite yöneticisi" ve "kalite sistem danışmanı" meslekleri için de çalışma başlattı.

ATO 65 No'lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesinin çalışması ve ATO İDEA'nın organizasyonuyla MYK ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen "Kalite Yöneticisi ve Kalite Sistem Danışmanı Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Çalıştayı", Duatepe Hizmet Binası'nda yapıldı.

Çalıştayda, "kalite yöneticisi" ve "kalite sistem danışmanı" görevlerine ilişkin tanımlamalar ele alındı.

"Tüm işletmelerimiz kalite ile fark oluşturmak zorunda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, küreselleşmeyle rekabet koşullarının çetinleştiğini ve e-ticaretin gelişmesiyle ülke sınırlarını aştığını belirterek, işletmelerin mal ve hizmetlerini daha kaliteli hale getirerek farklarını ortaya koymaları gerektiğini bildirdi.

Baran, ürün ve hizmet sunum süreçlerinde rekabetçi iş modeli seviyelerinin yükseldiğine dikkati çekerek, "Tüm işletmelerimiz kaliteyle fark oluşturmak, kaliteyi ortaya koymak zorunda. Bunun için 'kalite yöneticisi' ve 'kalite sistem danışmanı' meslekleri çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

ATO'nun meslek standardı çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Baran, Ankara ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Baran, "160 bin üyemizin mesleki gelişimi ve ticaretinin önündeki engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Amacımız, ihtiyaç duyulan tüm sektörlerde mesleklere standart kazandırmak ve istihdamı artırmak." ifadesini kullandı.