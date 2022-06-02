ATO, kalite yöneticisi ve kalite sistem danışmanı mesleklerine standart için çalışma başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

ATO, kalite yöneticisi ve kalite sistem danışmanı mesleklerine standart için çalışma başlattı

02.06.2022 12:55
ATO, kalite yöneticisi ve kalite sistem danışmanı mesleklerine standart için çalışma başlattı

Ankara Ticaret Odası (ATO), "kalite yöneticisi" ve "kalite sistem danışmanı" mesleklerine ulusal standart getirilmesi amacıyla harekete geçti.

Ankara Ticaret Odası (ATO), "kalite yöneticisi" ve "kalite sistem danışmanı" mesleklerine ulusal standart getirilmesi amacıyla harekete geçti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda, geleneksel yollarla bilgileri aktarılan mesleklere standart kazandırma çalışmalarına devam ediyor.

Bugüne kadar aktardan satın alma yöneticisine kadar 15 ayrı mesleğe, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) nezdinde "ulusal meslek standardı" kazandıran ATO, "kalite yöneticisi" ve "kalite sistem danışmanı" meslekleri için de çalışma başlattı.

ATO 65 No'lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesinin çalışması ve ATO İDEA'nın organizasyonuyla MYK ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen "Kalite Yöneticisi ve Kalite Sistem Danışmanı Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Çalıştayı", Duatepe Hizmet Binası'nda yapıldı.

Çalıştayda, "kalite yöneticisi" ve "kalite sistem danışmanı" görevlerine ilişkin tanımlamalar ele alındı.

"Tüm işletmelerimiz kalite ile fark oluşturmak zorunda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, küreselleşmeyle rekabet koşullarının çetinleştiğini ve e-ticaretin gelişmesiyle ülke sınırlarını aştığını belirterek, işletmelerin mal ve hizmetlerini daha kaliteli hale getirerek farklarını ortaya koymaları gerektiğini bildirdi.

Baran, ürün ve hizmet sunum süreçlerinde rekabetçi iş modeli seviyelerinin yükseldiğine dikkati çekerek, "Tüm işletmelerimiz kaliteyle fark oluşturmak, kaliteyi ortaya koymak zorunda. Bunun için 'kalite yöneticisi' ve 'kalite sistem danışmanı' meslekleri çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

ATO'nun meslek standardı çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Baran, Ankara ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Baran, "160 bin üyemizin mesleki gelişimi ve ticaretinin önündeki engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Amacımız, ihtiyaç duyulan tüm sektörlerde mesleklere standart kazandırmak ve istihdamı artırmak." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi Önünde: 'Kötü Sisteme Mahkum Edilen Bütün İnsanlar İçin Hep Beraber Çalışmaya Devam' Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi Önünde: 'Kötü Sisteme Mahkum Edilen Bütün İnsanlar İçin Hep Beraber Çalışmaya Devam' Bm, Arap Bölgesinde Genç İstihdamını Desteklemek İçin Girişim Başlattı Bm, Arap Bölgesinde Genç İstihdamını Desteklemek İçin Girişim Başlattı
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO, kalite yöneticisi ve kalite sistem danışmanı mesleklerine standart için çalışma başlattı - Son Dakika


Son Dakika
12:55 AK Parti'li Mahir Ünal'dan "sosyal medya düzenlemesi" açıklaması: İnsanların sesini kısmak istesek TCK'nın içine yeni bir suç olarak eklerdik
12:47 Brezilya basını yazdı: Vitor Pereira ile sorun yaşayan Corinthiaslı Willian'a Fener kancası
12:39 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Samandıra'da teftişte! 5 yıldızlı yeni arma önünde poz verdi
12:33 Galata'da kendini tinerle yakan ve ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
12:21 Cinsel içerikli videosu ortaokul öğrencilerinin elinde dolaşan öğretmen tutuklanarak cezaevine yollandı
12:15 Hindistan'da nehirde banyo yaptığı sırada timsah saldırısına uğrayan çocuk mucizevi bir şekilde kurtuldu
12:11 Tatil sezonunu açan Aslı Enver, Bodrum'da üstsüz güneşlendi
11:58 Yabancı uyruklu şahıs tarafından evine kadar takip edilen genç kız, esnafın araya girmesiyle kurtuldu! Darp edilen şüpheli polise teslim edildi
11:55 Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler kendi yaş grubunun en değerli futbolcusu oldu
11:39 Dolar/TL yeni günde 16,46 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 12:59:42. #1.12#
SON DAKİKA: ATO, kalite yöneticisi ve kalite sistem danışmanı mesleklerine standart için çalışma başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement