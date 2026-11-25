ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ'nin bağlı ortaklığı ATP Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (ATP Capital), Ata Temiz Enerji Sanayi AŞ'ye (Ata Temiz Enerji) yüzde 45,10 payla kurucu ortak olarak katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, nükleer ve temiz enerjide uzun vadeli büyüme fırsatını yeni tesislerin ihtiyaç duyacağı mühendislik hizmetlerinde ve sanayi üretiminde gören ATP Capital, yatırımlarında teknik birikimi güçlü ve yeni teknolojiler geliştirme potansiyeli taşıyan girişimlere öncelik veriyor.

Bu kapsamda ATP Capital, Ata Temiz Enerji'ye yüzde 45,10 payla kurucu ortak olarak katıldı. Ata Temiz Enerji ise ilk yatırım hamlesini iki şirkete yönelik yatırımlarla gerçekleştirdi.

Ata Temiz Enerji, nükleer ve temiz enerji teknolojileri alanında faaliyet gösteren Nuclean Temiz Enerji Data ve Sürdürülebilirlik Teknolojileri AŞ (Nuclean) ile Bayramoğlu Endüstriyel Çelik AŞ'ye (BA Steel) toplam 10 milyon dolarlık yatırım için sözleşme imzaladı. Şirket, imzaladığı sözleşmeler kapsamında her iki şirkette de yüzde 51 pay sahibi olmayı planlıyor.

ATP Capital, Ata Temiz Enerji aracılığıyla enerji projelerinin farklı aşamalarında sorumluluk üstlenen şirketleri aynı yatırım ekosisteminde bir araya getiriyor. Bu modelle ATP Capital, BA Steel'in imalat ve saha deneyimini Nuclean'ın fizibiliteden tesisin devreden çıkarılmasına kadar sunduğu mühendislik ve danışmanlık hizmetlerine taşımayı, BA Steel'in de Nuclean aracılığıyla nükleer projelere daha erken aşamada katılarak bu alandaki faaliyetlerini genişletmesini amaçlıyor.

Nuclean, nükleer ve temiz enerji teknolojileri alanında proje geliştirme, mühendislik ve teknik danışmanlık hizmetleriyle teknoloji ve sürdürülebilirlik çözümleri sunuyor. Şirket, belirli bir reaktör teknolojisine bağlı kalmadan, fizibiliteden tesisin devreden çıkarılmasına kadar nükleer projelerin her aşamasında görev alıyor.

İşveren mühendisliği kapsamında yatırımcıya teknik destek veren Nuclean, tesis devreye girdikten sonra da işletme ve bakım, periyodik güvenlik değerlendirmeleri, lisans yenileme, modernizasyon ve ömür uzatma çalışmalarını destekliyor.

Çelik konstrüksiyon ve ağır imalatta uzmanlaşan BA Steel ise nükleer enerji, savunma sanayisi ve rüzgar enerjisi projelerinde mühendislik, imalat ve montaj işleri üstleniyor.

"Stratejik sektörlerde kalıcı değer yaratmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Capital Genel Müdürü Alp Can Gökdeniz, söz konusu yatırımı tek bir şirket ya da teknolojiyle sınırlı görmediklerini belirtti.

BA Steel'in enerji, savunma sanayisi ve rüzgar enerjisi gibi stratejik sektörlerde yıllardır sahada kendini kanıtlamış, değer üreten köklü bir sanayi şirketi olduğunu aktaran Gökdeniz, Nuclean'ın ise belirli bir reaktör teknolojisine bağlı kalmadan, projelerin fizibiliteden işletme sonrasına kadar tüm yaşam döngüsünde mühendislik ve danışmanlık hizmeti sunduğunu ve söz konusu alanda büyüyen talebi karşılayacak konumda olduğunu kaydetti.

Gökdeniz, "Biri bugünün sağlam temelini, diğeri yarının büyüme potansiyelini temsil ediyor. İki şirketi Ata Temiz çatısı altında bir araya getirerek mühendislikten imalata uzanan, birbirini besleyen uzmanlıklardan yararlanmayı amaçlıyoruz. Bu birikimi yeni yetkinlikler ve yatırımlarla güçlendirerek, stratejik sektörlerde kalıcı değer yaratmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.