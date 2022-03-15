Avrasya Tüneli yapay zeka teknolojisiyle buluşuyor - Son Dakika

CBOT ve Avrasya Tüneli iş birliğiyle 7/24 hizmet verecek yeni bir yapay zeka tabanlı sanal asistan projesine imza atıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrasya Tüneli 7/24, kullanıcılarına yapay zeka tabanlı diyalogsal bir deneyim yaşatıyor. Kullanıcılar işlemlerini asistan içinde sonlandırabiliyor, istedikleri bilgilere erişip istedikleri işlemi diyalogsal deneyimden ayrılmadan, bu deneyimin rahatlığı ve kolaylığı ile yapabiliyor.

CBOT'un yapay zeka, doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenimi teknolojileriyle donatılan Avrasya Tüneli 7/24 isimli sanal asistan, Avrasya Tüneli'nin kullanımına ilişkin soruları cevaplamanın yanı sıra; geçişler, geçiş ihlalleri, borç ve ödeme sorgulama ve Masterpass ile ödeme alma gibi kullanıcıların hayatını kolaylaştıran bir çok işlemi de yapabiliyor.

Türkçe dil desteği bulunan Avrasya Tüneli 7/24, sonraki fazlarda farklı dillerde de hizmet verecek.

CBOT Platform üzerinde, CBOT'un bot oluşturma ve entegrasyon araçları ile hayata geçirilen asistan, Avrasya Tüneli'nin kullanıcılarına daha hızlı ve verimli hizmet vermesine katkıda bulunacak.

Bir müşteri hizmetleri temsilcisi gibi kullanıcılarla yazılı diyalog kuran Avrasya Tüneli'nin yeni dijital asistanı Avrasya Tüneli 7/24, Avrasya Tüneli'nin web sayfası, mobil uygulaması ve WhatsApp hesabı üzerinden kullanıcılara hizmet veriyor.

"Avrasya Tüneli ileri teknoloji uygulamalarıyla kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrasya Tüneli Bilişim Teknolojileri Direktörü Murat Çalışırişçi, inşaat döneminde pek çok teknolojik ilke imza atan Avrasya Tüneli'nin, işletme sürecinde de ileri teknoloji uygulamalarıyla kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam ettiğini belirterek, "CBOT ile birlikte geliştirdiğimiz ve sektörde yapay zeka tabanlı ilk chatbot olan "Avrasya Tüneli 7/24", tünelin kullanımına ilişkin soruları cevaplamanın yanı sıra; geçişler ve geçiş ihlalleri, borç ve ödeme sorgulama işlemlerini yapabiliyor.

Ayrıca güvenli altyapısıyla 'Avrasya 7/24', Masterpass ile ödeme sürecini, farklı sayfalara yönlendirmeden, Avrasya Tüneli'nin web sitesinde veya WhatsApp'ta olması fark etmeksizin bot deneyimi üzerinden tamamlayan Türkiye'deki ender örneklerden biri olma özelliği taşıyor. Bu projeyle kullanıcılarımıza daha hızlı ve verimli hizmet vererek memnuniyetlerini sürekli kılmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Diyalogsal deneyim yaratma konusundaki uzmanlığımız, her geçen gün farklı bir sektöre değer katmaya devam ediyor"

CBOT Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mete Aktaş, Yapay zeka tabanlı sanal asistanlar ile bankacılıktan e-ticarete, havayollarından telekomünikasyona birçok alanda müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkaracak gelişmelere öncülük etmeye devam ettiklerini aktararak şunları kaydetti:

"CBOT olarak, teknolojik yetkinliğimiz, kanıtlanmış başarımız ve diyalogsal deneyim yaratma konusundaki uzmanlığımız, her gün farklı bir sektöre değer katıyor. Ülkemiz adına önemli bir proje olan Avrasya Tüneli için geliştirdiğimiz sanal asistan "Avrasya Tüneli 7/24" ile yapay zeka alanındaki tecrübemizi ulaşım alanına taşıyoruz. Avrasya Tüneli iş birliği ile kullanıcıların tünel kullanım deneyimini en üst seviyeye çıkaracak konuları analiz ettik ve derin öğrenme teknolojisine sahip sanal asistanımızı bu alanda oluşturduk. CBOT'un Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Avrasya Tüneli 7/24 sanal asistanını toplumumuzun yararına sunmaktan mutluluk duyuyoruz."