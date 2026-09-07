Avro Bölgesi'nde büyüme yukarı yönlü revize edilerek yüzde 0,6'ya çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avro Bölgesi'nde büyüme yukarı yönlü revize edilerek yüzde 0,6'ya çıkarıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eurostat, Avro Bölgesi'nin bu yılın ikinci çeyreğindeki büyümesini çeyreklik bazda yüzde 0,4'ten yüzde 0,6'ya, yıllık bazda ise yüzde 1'den yüzde 1,2'ye revize etti. AB genelinde de büyüme oranları yukarı çekilirken, Almanya ve İtalya'da çeyreklik artış sınırlı kalırken İspanya öne çıktı.

Avro Bölgesi'nin ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2026 yılı ikinci çeyrek dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve istihdam verilerini güncelledi.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,2 yükseldi.

Böylece Eurostat, daha önce çeyreklik bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 1 olarak açıkladığı Avro Bölgesi büyüme verilerini yukarı yönlü revize etti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH ise ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,7, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 arttı. AB için daha önce açıklanan çeyreklik yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 1,2'lik büyüme oranları da yukarı yönlü güncellendi.

GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,3, İtalya'da yüzde 0,2 ve İspanya'da yüzde 0,7 artarken Fransa'da değişmedi.

GSYH, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya ve İtalya'da yüzde 1, Fransa'da yüzde 0,5 ve İspanya'da yüzde 2,7 yükseldi.

İstihdam verileri

Avro Bölgesi'nde istihdam, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,5 arttı.

AB'de ise istihdam, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.

Kaynak: AA

İspanya, Almanya, Ekonomi, İtalya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde büyüme yukarı yönlü revize edilerek yüzde 0,6'ya çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öksürük ve yutkunamama şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi Öksürük ve yutkunamama şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
Denizde gelen acı son Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi Denizde gelen acı son! Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Bakan Şimşek ’kamuda tasarruf’ raporunu açıkladı: Tam 484 milyar lira tasarruf Bakan Şimşek 'kamuda tasarruf' raporunu açıkladı: Tam 484 milyar lira tasarruf
İran’dan ABD’ye peş peşe saldırılar Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
KKTC Başbakanı Üstel: Bizzat İstanbul’a gidip raporu alacağım KKTC Başbakanı Üstel: Bizzat İstanbul'a gidip raporu alacağım

14:16
Aralarında tanınmış isimler de var 184 hesaba erişim engeli getirildi
Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi
13:54
Serhat Kılıç’ın cenazesinde yürek burkan anlar Şoray Uzun kahroldu
Serhat Kılıç’ın cenazesinde yürek burkan anlar! Şoray Uzun kahroldu
13:51
16 yaşındaki oğluyla ilk kez maça gitti, eve dönemedi Gazi Gerçek Yaşar’a son veda
16 yaşındaki oğluyla ilk kez maça gitti, eve dönemedi! Gazi Gerçek Yaşar'a son veda
13:50
Dünyada dikkat çeken hareketlilik Merkez bankaları altınlarını taşıyor
Dünyada dikkat çeken hareketlilik! Merkez bankaları altınlarını taşıyor
13:09
8 yıldır firariydi Bu hali bile kurtaramadı
8 yıldır firariydi! Bu hali bile kurtaramadı
12:53
Ahbap deposunda pes dedirten manzara 895 çadır, 600 yatak, 102 elektrikli bisiklet...
Ahbap deposunda pes dedirten manzara! 895 çadır, 600 yatak, 102 elektrikli bisiklet...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 14:32:26. #7.12#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde büyüme yukarı yönlü revize edilerek yüzde 0,6'ya çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement