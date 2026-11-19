Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin inşaat üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azaldı.

AB'de ise inşaat üretimi eylülde aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 1,4 geriledi.

AB ülkeleri arasında eylülde inşaat üretiminde önceki aya göre en fazla düşüş yüzde 9,9 ile Macaristan'da, yüzde 7,8 ile Romanya'da ve yüzde 7,2 ile Polonya'da kayıtlara geçti. En fazla artış ise yüzde 4,6 ile Slovenya'da, yüzde 2,2 ile Slovakya'da ve yüzde 1 ile Finlandiya ve İsveç'te hesaplandı.???????

İnşaat üretimi, yıllık bazda İspanya'da yüzde 9,7, Polonya'da yüzde 8,9 ve Macaristan'da yüzde 5,6 gerilerken Romanya'da yüzde 13,1, Finlandiya'da yüzde 12,6 ve Slovenya'da yüzde 4,9 arttı.