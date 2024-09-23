Avro Bölgesi'nde Özel Sektör Aktivitesi D düştü

Ekonomi

Avro Bölgesi'nde özel sektör aktivitesi eylülde düşüş gösterdi.

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta 51 seviyesindeki bileşik PMI, eylülde 48,9'a gerileyerek son 8 ayın en düşük seviyesine indi.

Ağustosta 52,9 olan hizmet sektörü PMI, eylülde 50,5'e düşerek son 7 ayın en zayıf seviyesini gördü.

İmalat sanayi PMI da ağustostaki 45,8 seviyesinden eylülde 44,8'e indi. İmalat sanayi PMI son 9 ayın en alt seviyesine düştü.

Böylece, Avro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetleri eylülde hız kesti.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor.