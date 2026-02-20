Avro Bölgesi'nde Ticarette Artış - Son Dakika
Avro Bölgesi'nde Ticarette Artış

20.02.2026 14:01
Şubat ayında Avro Bölgesi'nde ticari faaliyetler son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ocakta 51,3 olan bileşik PMI, şubatta 51,9'a çıkarak son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Ocak ayında 49,5 olan imalat sanayi PMI da şubatta 50,8 seviyesine yükseldi. Böylece, imalat sanayi PMI, son 44 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 51,6'dan 51,8'e çıkarak son 2 ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, altı ise daralma anlamına geliyor.

Veriler, Avro Bölgesi'nde şubat ayında ticari faaliyetlerin son 3 ayın en hızlı artışını gösterdiğini ortaya koydu.

Kaynak: AA

