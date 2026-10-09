Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı, Stoxx Europe 600 yüzde 0,97 arttı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,97 değer kazanarak 631,55 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,91 artışla 49.746,31 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,13 yükselerek 25.087,27 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,06 değer kazanarak 10.552,05 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,95 artışla 7.803,33 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 23.02 itibarıyla yüzde 0,08 düşüşle 1,12 seviyesinden işlem gördü.

Bölge borsalarında jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik iyimserlik ve tahvil faizlerindeki satış baskısının azalmasıyla pozitif seyir izlendi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,6 seviyesine yavaşlayacağı uyarısında bulunurken mal ve hizmet ticaretinde yüzde 4 büyüme öngördü.

Kuruluş, dünya ekonomisinin 2027'de ise yüzde 2,7 büyüyeceği tahminine yer verdi.

Gelişmekte olan ekonomilerdeki büyümenin ise 2025'teki yüzde 4,7 seviyesinden bu yıl yüzde 4'e gerileyeceği değerlendiriliyor. Bu ülkeler, yeni teknolojik ve politika bariyerleriyle karşı karşıya kalıyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da kurumsal iflaslar, ekonomideki toparlanma sinyallerine rağmen temmuz ayında da artış eğilimini sürdürerek son 13 yılın en yüksek aylık seviyesine ulaştı.