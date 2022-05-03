Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı

03.05.2022 11:40
Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,81 artışla 447 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 14.076 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 azalışla 7.531 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,03 yükselişle 6,494 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,56 primle 8.567 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde1,28 artışla 24.162 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,0520 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, dün ABD'de beklentilerden iyi gelen şirket karlılıklarıyla ABD'de artan risk iştahının yeni günde Avrupa'ya da taşındığını bildirdi.

Almanya'da açıklanan makroekonomik verilere göre nisanda işsizlik oranı yüzde 5'te sabit kaldı.

Analistler, günün geri kalanında İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde işsizlik ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktararak, Rusya- Ukrayna savaşındaki haber akışının da piyasalar üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı - Son Dakika


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