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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

03.02.2022 11:18
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,28 azalışla 475,68 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,31 düşüşle 15.593 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 artışla 7.598 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 7.122 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,12 düşüşle 8.703 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,09 değer kaybıyla 27.363 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, yüzde 0,1 azalışla 1,1292 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de piyasalar kapandıktan sonra açıklanan bilançolar ve jeopolitik risklerle borsalarda karışık bir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantıda politika faizini sabit tutması beklenirken, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Tahvil piyasalarındaki fiyatlamaların ECB'nin bu sene iki kez faiz artıracağına işaret etmesi ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının önemini artırıyor.

Lagarde, bundan önce yaptığı açıklamalarda ECB'nin faiz artırmayacağını ancak enflasyondaki seyri göz önünde bulunduracağını belirtirken, dün Avro Bölgesi'nde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 5,1 artışla beklentileri oldukça geride bıraktı.

TÜFE verisi sonrası piyasalarda ECB'nin bu sene tek faiz artışı yapacağı yönündeki beklenti ikiye çıkarken, ilk faiz artışının yapılacağı tarihe yönelik tahminler de aralıktan temmuza çekildi.

İki bankanın da varlık alımlarını koruması beklenirken, ECB'nin bazı programlara ilişkin değişiklikleri, BoE'nin ise varlık alım programının geleceğine yönelik yönlendirmeleri önem arz ediyor.

Bugünkü veri takviminde, dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını ifade eden analistler, Ukrayna konusundaki gelişmelerin de takip edileceğini vurguladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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