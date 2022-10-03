Avrupa borsaları petrol ve gaz hisseleri öncülüğünde yükselişle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları petrol ve gaz hisseleri öncülüğünde yükselişle kapandı

03.10.2022 20:06
Avrupa borsaları petrol ve gaz hisseleri öncülüğünde yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, piyasalarda oynaklığın yılın son çeyreğinde devam etmesine rağmen petrol ve gaz hisselerinin öncülüğünde günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, piyasalarda oynaklığın yılın son çeyreğinde devam etmesine rağmen petrol ve gaz hisselerinin öncülüğünde günü yükselişle tamamladı.

Petrol ve gaz hisselerindeki alışlarla gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,77 artışla 390,83 puana çıktı.

Stoxx 600 petrol ve gaz endeksinin günü yüzde 2,94 değer kazanarak kapatması dikkati çekti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 artarak 6.908,76 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,79 değer kazanarak 12,209,48 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 artışla 5.794,15 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,57'lik yükselişle 20.972,57 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,15'lik artışla 0,981 seviyelerinden işlem gördü.

Öte yandan, petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) grubunun günde 1 milyon varilden fazla potansiyel üretim kesintilerini değerlendirdiği haberlerinin ardından Brent petrolün varili vadeli işlemlerde 4 dolardan fazla artışla 89 dolar seviyesine yükseldi

Analistler, yüksek enflasyon ve faiz ortamının küresel ekonomide toparlanmayı geciktireceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, bu durumun yatırımcı risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Analistler, piyasalarda dalgalanmanın yüksek enflasyon ile bir müddet daha sürebileceğine işaret etti.

Bu arada, İsviçreli Credit Suisse hisseleri 5 yıllık Kredi Risk Primlerinde (CDS) ani yükselişle sabah saatlerinde yüzde 9 değer kaybetmesinin ardından günü yaklaşık yüzde 1 düşüşle kapattı.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), mevcut para politikalarının gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere dünyayı resesyona götürebileceği uyarısında bulundu.

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Kaynak: AA

Almanya, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları petrol ve gaz hisseleri öncülüğünde yükselişle kapandı - Son Dakika

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