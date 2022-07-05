Avro bölgesinde resesyon endişelerin artması, doğal gaz fiyatlarının yükselmesi ve Ukrayna savaşının devam etmesiyle avro dolara karşı yirmi yılın en düşük seviyesine geriledi.

Kaynak: AA

Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Avrupa borsaları resesyona yönelik artan endişeler nedeniyle düşüşle kapandı - Son Dakika

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