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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 524 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 18.770 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 8.467 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,4 değer kazancıyla 35.300 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 artışla 11.271 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 8.244 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 1,0830 seviyesinde seyrediyor. Küresel piyasalar, ABD ekonomisinde 'yumuşak iniş' fiyatlamalarının öne çıkmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

15.05.2024 10:43
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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 524 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 18.770 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 8.467 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,4 değer kazancıyla 35.300 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 artışla 11.271 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 8.244 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 1,0830 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" fiyatlamalarının öne çıkmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerindeki temkinli tutumun Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmeleriyle daha da pekiştirildiğini belirterek, piyasalarda bu yıl bir faiz indirimine gidileceğine yönelik fiyatlamaların hala güçlü olduğunu ifade etti.

Dün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,2 ile beklentilere paralel gerçekleşirken, ülkede ZEW beklentiler endeksi 47,1 ile öngörülerden fazla yükseldi.

Bugün ise Avro Bölgesi'nin büyüme verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de TÜFE ve perakende satışların takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika

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