Avrupa'da Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor

Avrupa'da ağustos vadeli doğal gaz kontratlarının fiyatı, megavatsaat başına 63,58 avrodan işlem görüyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı dün 62,53 avrodan kapandı.

Doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün saat 10.11 itibarıyla düne göre yüzde 1,7 artışla 63,58 avroya yükseldi. Haziran sonunda yaklaşık 40 avro seviyesinde bulunan doğal gaz fiyatı ise son bir ayda yüzde 50'nin üzerinde yükseldi.

Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgalarının elektrik talebini artırması, kış öncesinde doğal gaz depolarının hedeflenen seviyeye ulaşamayacağına yönelik endişeler ve Hürmüz Boğazı'nda LNG sevkiyatlarına ilişkin risklerin güçlenmesi etkili oldu.

Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 54,38 seviyesinde bulunuyor. Avrupa ülkeleri yaz aylarında depoları kış sezonu öncesinde doldurmaya çalışırken LNG arzında yaşanabilecek olası aksaklıkların bu süreci yavaşlatabileceğine yönelik endişeler fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Avrupa'da sıcak hava dalgaları klima kullanımına bağlı elektrik talebini artırırken Fransa'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle bazı nükleer reaktörlerde üretimin azaltılması doğal gazla çalışan santrallere olan ihtiyacı yükseltti.

Öte yandan, Asya'da da sıcaklıkların LNG talebini artırması, Avrupa ile Asya arasındaki kargo rekabetini kızıştırırken bazı LNG sevkiyatlarının daha yüksek fiyat sunan Asyalı alıcılara yönlendirilmesine neden oldu.

Piyasalarda ağırlıklı beklenti Hürmüz Boğazı'nın yılın son çeyreğinden önce yeniden açılması yönünde olsa da analistler kapanmanın uzaması halinde Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının yüksek seyrini koruyabileceğini öngörüyor.

Goldman Sachs ise Orta Doğu'da süren gerilimlerin Basra Körfezi'nden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının beklenenden daha yavaş toparlanmasına yol açacağı öngörüsüyle Avrupa doğal gaz fiyatlarına ilişkin kısa vadeli tahminini yukarı yönlü revize etti.

Revizyonda, dünya petrol tüketiminin yaklaşık beşte biri ile küresel LNG ihracatının yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle beklenenden daha uzun süre aksayacağı varsayımı etkili oldu.

Goldman Sachs, yaz sezonunun geri kalanında küresel LNG arzında yıllıklandırılmış bazda 16 milyon tonluk (yaklaşık yüzde 4) bir azalma yaşanacağını öngördü.

Bununla birlikte, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Körfez'den LNG ihracatının yeniden başlamasında yaşanacak ilave gecikmelerin piyasaların daha uzun süre sıkı kalmasına neden olabileceği, bunun etkisinin gelecek kış öncesinde doğal gaz depolarını doldurmaya çalışan Avrupa ülkeleri dahil tüm LNG ithalatçısı ülkeler tarafından hissedileceği uyarısında bulundu.