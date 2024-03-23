Aydın\'da 6 Bin 432 Çiftçiye 199 Milyon TL Destek Ödemesi Yapıldı

Önemli tarım ve hayvancılık kentlerinden olan Aydın'da faaliyet gösteren 6 bin 432 çiftçiye 2023 Yılı Mazot ve Gübre Destekleme ödemeleri çerçevesinde toplam 199 milyon 956 bin 29 TL ödendi.
Konu ile ilgili Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "2023 üretim yılı Mazot ve Gübre desteği (pamuk ürün grubuna) kapsamında ilimiz genelinde 6 bin 432 çiftçimize 552 bin 661,51 dekar alana 199 milyon 956 bin 29,02 TL destekleme ödemesi üreticilerin hesaplarına aktarılmıştır. Hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı. - AYDIN
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TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, düzenlediği iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı yemek sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Şen, seçim sürecinde vaat ettikleri 5 TL fiyat farklarını haziran ayının ilk haftasında ödemeye başlayacaklarını ifade ederek ortaklarını sevindirdi.
İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne 'Su Vatandır! Suyu Koru, Vatanı Koru' yazılı mahya asarak su farkındalığına dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Van'da gerçekleştirdiği operasyonlarda 109 kilogram uyuşturucu madde ve Kocaeli'de 4 bin 326 adet kaçak oto parçası ele geçirdi. Mart ayında yapılan operasyonlarda toplamda 114 milyon lira değerinde 109 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, Kocaeli'de yapılan operasyonlarda ise 4 bin 326 adet kaçak oto parçası bulundu. Ayrıca, yılın ilk çeyreğinde 364 kilogram kaçak altına da el konuldu.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, 31 Mart'tan sonra ekmek fiyatının 10 lira olacağını açıkladı. Irmak, kararlarının net olduğunu ve diğer esnaf odalarının da aynı fiyatı belirleyeceğini düşündüğünü söyledi.
Son yağışlarla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'nin üzerine çıktı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bugün itibariyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 80,03 olarak ölçüldü. Kentteki baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 695 milyon 25 bin metreküp seviyesinde bulunuyor. Bu oran, son 9 yılın doluluk oranlarına göre orta seviyede yer alıyor.
Gaziantep'te, Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) alan belirlemesi için teknik inceleme programı düzenlendi. Gaziantep Sanayi Odası'ndan (GSO) yapılan açıklamaya göre, OSB'nin tamamlanmasıyla birlikte katma değerli üretim, markalaşma ve yeşil üretim kriterlerine uyumluluk gibi her alanda hızla mesafe kat edileceği belirtildi.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek, hayırlı kazançlar diledi. Büyükkılıç, dükkanlardaki ürünleri inceleyerek, satışlar hakkında bilgi aldı. Ziyarette vatandaş ve esnafla fotoğraf çektirildi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gübre fiyatlarının artmasının çiftçilerin üretim maliyetlerini ve ürün fiyatlarını yükselttiğini belirtti. Gürer, gübre tüketimi ve üretimindeki düşüşe dikkat çekerek, ithalatın artmasının gübre fiyatlarını yükselttiğini ifade etti. Ayrıca, yerli gübre üretiminin artırılması gerektiğini vurguladı ve sahte gübre sorunlarına dikkat çekti.
Marmara Adası'ndan çıkarılan mermer, Saraylar Mahallesi'ndeki ocaklarda 3 bin yıldır üretiliyor. Marmara mermeri, cami, hamam, mezarlarda ve lüks otellerde tercih ediliyor. Ayrıca, birçok ülkedeki tarihi ve dini yapıların süslemesinde kullanılıyor. Marmara mermeri, Yunanistan'a en fazla ihracat yapılan ürünler arasında yer alıyor.
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