Aydın\'da 6 Bin 432 Çiftçiye 199 Milyon TL Destek Ödemesi Yapıldı

Ekonomi

Önemli tarım ve hayvancılık kentlerinden olan Aydın'da faaliyet gösteren 6 bin 432 çiftçiye 2023 Yılı Mazot ve Gübre Destekleme ödemeleri çerçevesinde toplam 199 milyon 956 bin 29 TL ödendi.

Konu ile ilgili Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "2023 üretim yılı Mazot ve Gübre desteği (pamuk ürün grubuna) kapsamında ilimiz genelinde 6 bin 432 çiftçimize 552 bin 661,51 dekar alana 199 milyon 956 bin 29,02 TL destekleme ödemesi üreticilerin hesaplarına aktarılmıştır. Hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı. - AYDIN