Aydın'da güneş enerjisi sektörü hareketlendi - Son Dakika

Türkiye'nin en fazla güneş gören illerinin başında yer alan Aydın'da güneşten elektrik üretimini arttırmak için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Özellikle tarıma elverişsiz alanlarda paneller kurularak elektrik üretimine başlandı.

Aydın'da güneş enerjisi tarlalarının sayısı sayısı her geçen gün artmaya devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına mevcut desteklerin kapsamını genişletileceğini açıklaması bu alandaki yatırımları arttırdı. Karpuzlu ilçesinde tarıma elverişsiz yüzlerce dönüm alan elektrik üretimi kullanılmaya başlandı.

Güneş enerjisini verimli kullanma konusunda en şanslı illerinden biri olan Aydın'da güneş enerjisi yatırımları da ivme kazandı. Günümüzde bir kat daha kıymete binen güneş enerji sistemleri yatırımcı kişi ve kurumların gözdesi haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan son teşvikler de yatırımcıları heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti gibi mevcut desteklerin kapsamını genişleterek, güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten lisanssız faaliyetler kapsamındaki yatırımların dördüncü bölge desteklerinden yararlanmasının önünü açtıklarını açıklamıştı. Açıklanan teşvik paketi ile güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına KDV istisnası ve gümrük vergisine ilave olarak yüzde 30 oranında vergi indirimi, 6 yıl boyunca sigorta prim işveren hissesi desteği sağlanacak. - AYDIN