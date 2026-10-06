AYTO Başkanı Ülken, ihracatçı için yüzde 10 öz kaynak kısıtının kalkmasını istedi - Son Dakika
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AYTO Başkanı Ülken, ihracatçı için yüzde 10 öz kaynak kısıtının kalkmasını istedi

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AYTO Başkanı Ülken, ihracatçı için yüzde 10 öz kaynak kısıtının kalkmasını istedi
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AYTO Başkanı Hakan Ülken, dış ticarette ihracatçının maliyet baskısının düşürülmesi gerektiğini belirterek çözüm seti oluşturulmasını istedi. Ülken, yüzde 10 öz kaynak kısıtının kaldırılması ve KOBİ kısıtlarının esnetilmesi çağrısı yaptı.

Dış ticarette yaşanan sorunlara dikkat çekerek değerlendirmelerde bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken; "İhracatçımızın üzerindeki maliyet baskısını düşürmemiz lazım" dedi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, ihracatın mevcut durumu ve dış ticarette yaşanan sorunlara dikkat çekti. İhracatçıların artan maliyet baskısıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, ihracatçıların selektif (seçici yaklaşım) biçimde desteklenmesi ve farklı destek mekanizmalarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ülken; "İhracatçımızın üzerindeki maliyet baskısını düşürmemiz ya da döviz konusunda beklentisini karşılamamız lazım. Bunların ikisini bir arada değerlendirecek bir çözüm setine ihtiyacımız var" dedi. Döviz dönüşüm desteğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ülken, mevcut yüzde 10 öz kaynak oranı kısıtının daha önce en az yüzde 15 olması gerektiğini ifade ettiklerini, gelinen noktada ise kısıtların tamamen kaldırılması gerektiğini söyledi. İhracatçı firmalar ile Türk özel sektörünün döviz bazlı kredi borçlanmasının son dönemde arttığına vurgu yapan Ülken, firmaların önlerini görebilmeleri ve döviz ihtiyaçlarını yönetebilmeleri açısından mevcut kısıtların kaldırılmasının önem taşıdığını belirtti.

"KOBİ kısıtlarının esnetilmesi gerekiyor"

Faiz oranlarının yanı sıra KOBİ'lerin finansmana erişimindeki kısıtların da önemli olduğuna işaret eden ve KOBİ kredi limitlerinde yapılan düzenlemenin bir başlangıç olduğunu belirten Ülken, bu adımların artırılarak devam etmesi gerektiğini söyledi. Ülken, enflasyon görünümünün faiz indirimleri için belirli ölçüde alan oluşturabileceğini ifade ederek, "KOBİ'lerdeki kısıtın kaldırıldığı, genişletildiği ve faiz oranlarının düştüğü bir süreci hızlı bir şekilde bekliyoruz" dedi. Sanayide 30 ayı aşkın süredir PMI verilerinin 50 seviyesinin altında seyrettiğini hatırlatan Ülken, arzın korunmasının önemine dikkat çekerek, sanayi sektörünün daha fazla önceliklendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Sanayide, istihdamda ciddi gerileme yaşandı"

Aydın ekonomisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ülken, sanayide istihdamda ciddi gerileme yaşandığını, tarımın ise geçen yıla göre daha iyi bir seyir izlediğini belirtti. Zeytinyağı ve incirde ihracat ve iç piyasada beklenen seviyelerin yakalanamadığını ifade eden Ülken, turizmde genel tablonun dengeli, madencilik sektöründe ise özellikle İtalya ve İspanya pazarlarında gelişmelerin çok olumlu olmadığını söyledi. Tarım ve gıda sanayisinde yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Ülken, "Örneğin Mısır'dan dondurulmuş enginar getirilip, paketlenip Türk malı şeklinde satıldığı bir ortamda biz üreticimizi koruyamayız" ifadesiyle üreticinin korunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA
EkonomiİhracatFinansSon Dakika

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