Ayvalık Belediye Meclisi'nden Turizm İmarında Kötüye Kullanıma Son - Son Dakika
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Ekonomi

Ayvalık Belediye Meclisi'nden Turizm İmarında Kötüye Kullanıma Son

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Ayvalık Belediye Meclisi, turizm imarlı alanlarda konut satışını engellemek amacıyla önemli bir karar aldı. Meclis, turistik tesis alanlarının kullanımını düzenleyerek yönetmelik değişiklikleri yapıldığını duyurdu.

27.01.2025 16:34  Güncelleme: 16:40
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Ayvalık Belediye Meclisi'nden turizm imarı kararı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; turizm imarlı alanlarla ilgili kötüye kullanımına ve haksız menfaat oluşturulmasına sebep olan uygulamayla ilgili, Ayvalık Belediye Meclisi önemli bir karara imza attı. Belediye Meclisi, otel, motel veya tatil köyü olarak inşa edilen yapıların konut veya rezidans şeklinde satışının önünü kesecek olan kararı, olağanüstü gerçekleştirilen meclis toplantısında aldı.

Belediye meclisinde; Altınova Mahallesi Uygulama İmar Planı'nda yer alan "Tercihli Konut Alanı" ve "Turistik Tesis Alanı" lejantını kapsayan plan notları ile alakalı plan notu değişikliğine ait imar komisyon raporu okundu. Mevcut uygulama imar plan notlarında Turistik Tesis Alanları için yapılanma şartları yeniden belirlendi. Hazırlanan plan değişiklikleri ve ilavelerinin meclise sunulmasına ve bu değişiklik ve ilavelerin uygulamaya alınmasına kadar turistik tesis alanı kullanımlarının plan ve plan gereği uygulamalarının durdurulmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.

İlgili mevzuat hükümlerine ve onaylı imar planlarının ruhuna ve amacına aykırı şekilde, karma kullanım veya tercihli alan kullanımlarında, belediyelerden turizm tesislerinin yüksek emsal ve yapılaşma şartlarından yararlanılarak yapı ruhsatı alınmasına rağmen, bu alanlarda konut kullanımına yönelik yapılar inşa edildiği ve sonrasında ise bu yapılar üzerinde devre mülk, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurularak üçüncü kişilere bağımsız bölüm olarak konut satışı gerçekleştiriliyordu. Bu durum, onaylı imar planlarında turizm tesisi yapılmasını teşvik için daha yüksek olarak belirlenen emsal ve yapılaşma şartlarının amaca ayrı şekilde kötüye kullanımına ve haksız menfaat oluşmasına sebep oluyordu.

Uygulama kapatılan eski Altınova Belediyesi'ne ait

Yoğunluk değerlerinin Büyükşehir uygulamasıyla kapatılan eski Altınova Belediyesi tarafından 03.07.2006 tarihli, 61 sayılı meclis kararı ile turizmi teşvik amaçlı artırıldığı ve günümüzde geçerli yoğunluk değerlerine çıkartılmıştı. Ancak 2006 tarihinden bu zamana kadar Altınova Mahallesi'nde sahil kesiminde turistik tesis alanlarında bu teşvikin amacına ulaşmadığı ve kötüye kullanıldığı görülmüştü. Bu sebeple kötüye kullanımların önüne geçilmesi için bazı tedbirler alınması gerektiği gündeme geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ayvalık Belediye Meclisi'nden Turizm İmarında Kötüye Kullanıma Son - Son Dakika

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