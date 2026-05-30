Ayvalık'ta Bayram Doluluğu %90'a Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalık'ta Bayram Doluluğu %90'a Ulaştı

Ayvalık\'ta Bayram Doluluğu %90\'a Ulaştı
30.05.2026 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık'taki oteller bayramda %90 doluluk oranına ulaşarak turizmcileri sevindirirken, yollar kilitlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle otellerde yüzde 90'a varan doluluk oranı turizmcileri memnun ediyor. Bayram dolayısıyla Ayvalık'a toplamda 66 bin aracın girmesiyle yollar kilitlenirken, bayramın dördüncü günü olmasına rağmen ilçedeki turistik tesislerde şu ana kadar doluluk oranında düşüş yaşanmadı.

Ayvalık'ın turizm alanında cazibe merkezi durumundaki Sarımsaklı'da faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelin Ön Büro Müdürü Funda Çörek, Kurban Bayramı nedeniyle tesislerinde tamamı Türk turistlerin tatil yaptığını söyledi.

Bayram süresince yüzde 90 oranında doluluk kapasitesine ulaştıklarını anlatan Çörek, "Aslında böyle bir yoğunluğu, bu yıl Kurban Bayramı'nın Mayıs ayına denk gelmesi ve Mayıs ayının Ayvalık'ta güney kentlerimize göre biraz serin geçmesi nedeniyle beklemiyorduk. Bayramdan çok umudumuz yoktu. Şu anda yabancı konuğumuz yok. Zaten burası da; ailelere hitap eden bir tesisi olduğu için müşteri portföyümüz bu yönde gelişti" dedi.

Son yıllarda Türkiye'den Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalarına yönelik çok ciddi bir ilginin olduğuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Çörek, "Bu durum belki biraz Avrupa ülkelerine duyulan Avrupa hayranlığından kaynaklanabilir. Bunun dışında genel olarak maliyetlere baktığınız zaman Schengen Vizesi ücretleri, vize randevu süreçleri, gidiş-geliş ve ulaşım ücretlerini de hesaba katarsak, aslında ortaya çıkan rakam Türkiye'deki tatil imkanlarıyla hemen hemen aynı rakamlara denk geliyor. Tabi bu duruma destek veren Aliağa, Dikili, Ayvalık ve Edremit Körfez'in de pek çok firma var. Adeta şehir içi dolmuş gibi sefer kaldırmaya başladılar. Tabi hal böyle olunca da, bu durumun Türk tatilcilerin de Yunan adalarına yönelik taleplerini arttırdığına inanıyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ayvalık'ta Bayram Doluluğu %90'a Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor
Türkiye’de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak Türkiye'de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak
Murat Karayalçın’dan ’yeni parti’ açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli
Kongo’da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
Bayramlaşmaya gelip hastanelik oldular Bayramlaşmaya gelip hastanelik oldular
Avrupa’nın utanç lekesi Solingen faciasının üzerinden 33 yıl geçti Avrupa'nın utanç lekesi Solingen faciasının üzerinden 33 yıl geçti

18:52
Aziz Yıldırım büyük geliyor Vedat’ın ardından bir golcü daha aldı
Aziz Yıldırım büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha aldı
18:19
Özgür Özel’in mitingine katılamayan CHP’li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
Özgür Özel'in mitingine katılamayan CHP'li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
18:10
Şampiyonlar Ligi’nde dev final İlk 11’ler belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde dev final! İlk 11'ler belli oldu
17:54
Kılıçdaroğlu, “Hain“ sloganlarına kendisini Atatürk’e benzeterek yanıt verdi
Kılıçdaroğlu, "Hain" sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi
17:47
Dünyada sadece Türkiye’de var İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
Dünyada sadece Türkiye'de var! İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
15:02
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir’e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 18:54:43. #7.12#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta Bayram Doluluğu %90'a Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.