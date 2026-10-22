Ayvalık Ticaret Odası seçimini mavi liste kazandı, mecliste 16 sandalye elde etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ayvalık Ticaret Odası seçimini mavi liste kazandı, mecliste 16 sandalye elde etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ayvalık Ticaret Odası seçimini mavi liste kazandı, mecliste 16 sandalye elde etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık Ticaret Odası'nda 1.283 üyenin katıldığı seçimlerde Halil Aykut'un mavi listesi 16, Ali Uçar'ın beyaz listesi 8 sandalye kazandı. Mavi listenin mecliste üstünlük sağlamasının ardından gözler yeni yönetim seçimine çevrildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Ticaret Odası'nda Ali Uçar'ın beyaz liste, Halil Aykut'un ise mavi liste ile yarıştığı seçimlerde zafer mavi listenin oldu.

1.283 üyenin oy kullandığı seçimlerde; Halil Aykut'un mavi listesi 6 meslek komitesinde üstünlük sağlayarak mecliste 16 sandalye elde etti. Mevcut Başkan Ali Uçar'ın beyaz listesi ise 8 sandalyede kaldı. Gözler şimdi yeni yönetimin belirlenmesi için yapılacak seçime çevrildi.

Ayvalık Ticaret Odasında (ATO) yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyelerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen seçim maratonu tamamlandı. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar'ın beyaz listesi ile Halil Aykut'un mavi listesinin yarıştığı seçimlerde 1.283 üye sandık başına gitti.

Dokuz meslek grubunda gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarıyla birlikte yeni dönem oda meclisinin sandalye dağılımı da şekillendi.

Seçim sonuçlarına göre mavi liste, 2, 3, 4, 5, 6 ve 9. meslek gruplarında üstünlük sağladı. Beyaz liste ise 1, 7 ve 8. meslek gruplarında seçimi önde tamamladı. Ali Uçar kendi meslek grubunda seçimi kazandı, ama bu sonuç yeterli olmadı.

Meclisteki sandalye dağılımında mavi liste 16, beyaz liste ise 8 sandalye kazandı. Böylece mavi liste oda meclisinde daha fazla temsil elde ederek yeni dönem yönetiminin belirlenmesi sürecinde önemli bir konuma geldi.

Seçimlerin dikkat çeken sonuçlarından biri 3. meslek grubunda yaşandı. Beyaz liste ile mavi liste 34'er oy alarak eşitliği bozamadı.

Eşitliğin ardından gerçekleştirilen kura sonucunda mavi listeden üç isim asil meclis üyesi olarak belirlendi.

İlçe Seçim Kurulu gözetiminde gerçekleştirilen sayımın ardından meslek gruplarındaki sonuçlar şöyle oluştu:

1. Meslek Grubu: Beyaz Liste 53, Mavi Liste 51 oy aldı. Bir oy geçersiz sayıldı.

2. Meslek Grubu: Mavi Liste 39, Sarı Liste 20, Beyaz Liste 11 oy aldı.

3. Meslek Grubu: Beyaz Liste ve Mavi Liste 34'er oy aldı. Kura sonucunda Mavi Liste'den üç isim asil meclis üyesi olarak belirlendi.

4. Meslek Grubu: Mavi Liste 42, Beyaz Liste 24 oy aldı. 4 oy geçersiz sayıldı.

5. Meslek Grubu: Mavi Liste 42, Beyaz Liste 19 oy aldı.

6. Meslek Grubu: Mavi Liste 116, Beyaz Liste 45 oy aldı.

7. Meslek Grubu: Beyaz Liste 18, Mavi Liste 17 oy aldı.

8. Meslek Grubu: Beyaz Liste 82, Mavi Liste 79 oy aldı. 4 oy geçersiz sayıldı.

9. Meslek Grubu: Mavi Liste 57, Beyaz Liste 27 oy aldı. Bir oy geçersiz sayıldı.

Meslek komitesi seçimlerinin tamamlanmasının ardından Ayvalık Ticaret Odasında yeni yönetimin belirlenmesi süreci başladı.

Mecliste 16 sandalye kazanan Mavi Liste ile 8 sandalye elde eden Beyaz Listenin ardından, gözler yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyelikleri için yapılacak seçime çevrildi.

Yeni oda meclisinin gerçekleştireceği seçimle birlikte Ayvalık Ticaret Odasının yeni dönem yönetimi belli olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Ali UçarEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da metruk evde saldırgan 4 kişiyi sopa, bıçak ve taşla darbetti Şanlıurfa'da metruk evde saldırgan 4 kişiyi sopa, bıçak ve taşla darbetti
Magazin dünyası bunu konuşuyor: Acun’un sağ kolu boşanıyor mu Magazin dünyası bunu konuşuyor: Acun'un sağ kolu boşanıyor mu?
Uçakta yılan paniği 40 santimetrelik yılan nedeniyle sefer iptal edildi Uçakta yılan paniği! 40 santimetrelik yılan nedeniyle sefer iptal edildi
09:15
İstanbul’un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
09:13
Eski takımı Lille’e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
Eski takımı Lille'e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
09:01
Ankara’da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
07:45
Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı
Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
06:25
Dünyayı korkutan açık Devlet siteleri bir bir kapanıyor
Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor
06:15
İnternette kritik güvenlik açığı Türkiye alarma geçti
İnternette kritik güvenlik açığı! Türkiye alarma geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 09:27:41. #.0.2#
SON DAKİKA: Ayvalık Ticaret Odası seçimini mavi liste kazandı, mecliste 16 sandalye elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei