Bafra\'da Kuaför Fiyatları Güncellendi

Samsun'un Bafra ilçesinde kadın kuaförleri ve erkek berberlerine yönelik fiyat tarifesi güncellendi. Bafra Berberler Odası, artan maliyetleri gerekçe göstererek yeni fiyatları duyurdu.

Yapılan açıklamada, ekonomik koşullar ve giderlerdeki artış nedeniyle tarifede güncellemeye gidildiği belirtilerek, vatandaşların yeni fiyatlar konusunda bilgilendirileceği ifade edildi. Zamlı tarifelerin tüm berber ve kuaför salonlarında görünür şekilde asılması zorunlu olacak.

Yeni fiyatlara göre erkek berberlerde; saç-sakal (yıkamalı) 500 TL, sakal tıraşı 150 TL, ense tıraşı 150 TL oldu.

Kadın kuaför tarifesinde ise saç kesimi 500 TL olarak belirlendi. - SAMSUN