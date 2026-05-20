Bafra'da Pırasa Hasadı Sürüyor

Samsun'un Bafra ilçesinde, 2025 yılında ekilen pırasanın hasadında sona yaklaşıldı.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, geçen yıl temmuz ayında ekilen erkenci pırasanın aralık ayında pazarlara sunulmaya başlandığını söyledi.

Bafra Ovası'nda 7 bin dekar alanda pırasa ekimi yapıldığını belirten Aşçı, "Mayıs ayının sonlarına kadar pırasa hasadı devam ediyor. Dönüm başına 4 ile 4,5 ton verim alınıyor. Toplamda 28 bin ton rekolte beklentimiz var. Tarladan kilogramı 10 liradan pırasa satılıyor." dedi.

Ürünlerin geniş bir pazara ulaştığını dile getiren Aşçı, "Ovadan çıkan pırasa Türkiye'nin birçok iline, Konya, Ankara, İstanbul ile Bursa'ya sevk ediliyor. Karadeniz'in tamamına, ihracat olarak da Rusya ve Gürcistan'a gönderiliyor." ifadesini kullandı.

Aşçı, ovada artık kışlık sebze çeşitlerinin bittiğini, yazlıklara dönüldüğünü ifade ederek, "Örtü altı kavun ve karpuz ekimleri oluyor, mayıs sonlarına doğru kavun, karpuz, kapya ve biber çeşitleri dikilecek." diye konuştu.

Bafra Ovası'nı Kızılırmak Nehri'nin beslediğine dikkati çeken Aşçı, "Tüketicilere sesleniyorum, marketlere ve pazarlara gidildiğinde Bafra'nın ürünlerini, sebze meyvesini tercih etsinler." dedi.

Doğanca Mahallesi'nde 300 dönüm arazide pırasa yetiştiren Ahmet Kılıç da temmuz ayında ekimini yaptıkları pırasanın hasadını aralık ayından bu yana sürdürdüklerini belirterek, "Tarladan çıkan pırasayı kilogramı 7 ile 10 lira arasında satıyoruz. Büyükşehirlere gönderdiğim pırasayı bugün Ordu merkeze gönderiyorum." ifadesini kullandı.