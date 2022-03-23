Bafra, yeni galericiler sitesine kavuşuyor - Son Dakika
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Bafra, yeni galericiler sitesine kavuşuyor

23.03.2022 14:59
Bafra, yeni galericiler sitesine kavuşuyor

Samsun'un Bafra ilçesi yeni galericiler sitesine kavuşuyor.

Samsun'un Bafra ilçesi yeni galericiler sitesine kavuşuyor.

İş yeri çalışma ruhsatı ile ilgili sorunun Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın gayretleri ile çözülen galerici esnafının yeni yerlerine kavuşması için yoğun gayret sarf ediliyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, hayata geçirilecek galericiler sitesi projesinin son durumuyla ilgili galerici esnafları ile bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu. Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, Galericiler Sitesi Başkanı Şükrü Çelikel ve galerici esnafı katıldı.

Toplantıda söz alan Galericiler Sitesi Başkanı Şükrü Çelikel, "Yerimize kavuşmamız için başkanımızın yoğun gayreti var. Bu süreci istişare ve el birliği içerisinde yürüteceğiz. Dernek olarak üyelerimizin düşüncesine açığız. Gelinen aşama itibarıyla gayretlerinden dolayı Belediye Başkanımız Hamit Kılıç'a teşekkür ediyorum" dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, "İlçemiz için galericiler sitesinin öneminin farkındayız. Gelişen Türkiye'de iş yerleri ile ilgili yeni kurallar getiriliyor. Söz konusu kurallara ilçe olarak uymak durumundayız. Galericiler ile ilgili iş yeri çalışma ruhsatı sorunu geçici olarak çözüldü. Böylesi sorunları kökten çözmek için belediyemiz çok güzel bir çalışma yapıyor. Böylesi bir proje için Belediye Başkanımız Hamit Kılıç'a üyelerim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise "Yeni galericiler site projemiz üzerinde yaklaşık bir yıldır bir çalışma yürütüyoruz. Galericiler sitesi projemizi 50 dönüm bir alanda gerçekleştireceğiz, duyulan ihtiyaçlar için yanında 20 dönümlük bir rezerv alanı olacak. Söz konusu alan, imar çalışmaları tamamen biten orta ölçekli sanayi projemizin hemen yanında ve çevre yolunun geçtiği alana yakın bir yerde yer alacak. Bu alan, ilerisinde Organize Sanayi Bölgesi, daha ilerisinde Sera Organize Sanayi bulunan ve konum olarak önemli, hareketli bir bölge. Projemiz ile ilgili tüm imar çalışmalarını tamamladık. Şu an Bafra Belediyesi'nin imarı yapılmış resmi bir galericiler sitesi var. Gelinen aşama itibariyle galericilerimizin bir an önce bir kooperatif kurması gerekiyor. Sonrasında ise inşaat aşaması gerçekleşecek. Galerici esnafımızın söz konusu alana değer katacağına inancım tam. Galericiler sitemizin şimdiden Bafra'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Bafra, yeni galericiler sitesine kavuşuyor
Bafra, yeni galericiler sitesine kavuşuyor
Bafra, yeni galericiler sitesine kavuşuyor
Bafra, yeni galericiler sitesine kavuşuyor

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Hamit Kılıç, Hisarcık, Samsun, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bafra, yeni galericiler sitesine kavuşuyor - Son Dakika


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