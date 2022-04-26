Bağlar Belediyesinden canlı yayında temizlik ürünleri ihalesi - Son Dakika
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Bağlar Belediyesinden canlı yayında temizlik ürünleri ihalesi

26.04.2022 10:52
Bağlar Belediyesinden canlı yayında temizlik ürünleri ihalesi

AK Partili Bağlar Belediyesi, şeffaf yönetim anlayışı gereği belediye neznindeki ihale ve alım işlemlerini kamuoyuna açık bir şekilde canlı yayınlamaya devam ediyor.

AK Partili Bağlar Belediyesi, şeffaf yönetim anlayışı gereği belediye neznindeki ihale ve alım işlemlerini kamuoyuna açık bir şekilde canlı yayınlamaya devam ediyor.

Belediyenin Bağcılar Mahallesi Havaalanı Yolu üzerinde bulunan Şehit Atakan Arslan Ek Hizmet Binasında gerçekleştirilen temizlik ürünleri ihalesi Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla belediyenin sosyal medya hesaplarında canlı yayınlandı.

Temizlik ürünleri temin edilecek

11 firmanın iştirak ettiği ihale şeffaf bir şekilde tamamlanırken, ihalenin sonucu ilgili kurumların değerlendirmesi ve itiraz süresinden sonra belli olacak. İhale sonrasında belediyenin temizlik hizmetlerinde kullanacağı ürünler ilgili firmadan temin edilecek. İhaleye katılan firmalar, ihalenin adil koşullarda gerçekleştiğini ifade ederek Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti. - DİYARBAKIR

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Bağlar Belediyesi, Hüseyin Beyoğlu, Bağcılar, Şehit, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bağlar Belediyesinden canlı yayında temizlik ürünleri ihalesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağlar Belediyesinden canlı yayında temizlik ürünleri ihalesi - Son Dakika
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