Baharın gelişi en çok besicileri sevindirdi

ERZURUM - Uzun ve yoğun geçen bir kış sezonu sonrası baharın gelmesi hayvan yetiştiriciliği yapan çiftlerde ayrı bir sevinç yaşattı.

Geçen sene yaşanan kuraklığın ardından hayvan yemi ve otu konusuna birde kış aylarının uzun sürmesi eklendi. Bu sebepten dolayı hayvanlarını meraya bırakmayan yetiştiricilerde hayvanların beslenmesi yemlerin bitmesi ile zora girmişti.

Nihayetinde geç gelen Bahar aylarının başlangıcı ile yetiştiriciler hayvanları meraya bırakarak derin bir nefes aldılar.