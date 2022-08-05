Osmaniye'de üretilen tespihler 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika
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Osmaniye'de üretilen tespihler 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor

05.08.2022 10:05

Bahçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan proje çerçevesinde 40 atölyede yıllık 3 milyon adet üretimi yapılan sıkma kehribar tespihler Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Bahçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan proje çerçevesinde 40 atölyede yıllık 3 milyon adet üretimi yapılan sıkma kehribar tespihler Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor. Bahçe ilçesini tespihle özdeşleştirmek istediklerini belirten Kaymakam Aziz Kayabaşı, kaymakamlık bünyesinde kurdukları "Tespih Bahçesi" markasıyla dünya pazarında söz sahibi olmak istediklerini söyledi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 40 atölyede yıllık 3 milyon üretimi yapılan tespihler iç pazarın yanı sıra başta Avrupa ve Orta Doğu'da olmak üzere 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Ağırlıklı sıkma kehribar tespihlerin yapıldığı atölyelerde ağaç ve diğer taşlardan da üretimi yapılan tespihler kaymakamlığın geliştirmiş olduğu proje sayesinde markalaşma yolunda gitti. Kaymakamlığın bünyesinde kurulan "Tespih Bahçesi" markasıyla kısa zaman içerisinde dünya pazarında yer bulan tespihler e-ticaret üzerinden de dünyanın dört bir yanına gönderilebiliyor.

"Avrupa ülkelerine ihracat yapmaya başladık"

Elde edilen gelirle başta köy okulları olmak üzere okulları yenilemek için kullanılacağını ifade eden Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, "Proje fikri kaymakamlığımızca yaklaşık 6 ay önce başlatılan bir proje doğrultusunda çıktı. İlçemizde yaklaşık 7-8 yıl önce başlayan sıkma kehribar atölyelerinde üretilen tespihlerin tanıtımını sağlamak elde edilen gelirle başta köy okulları olmak üzere okullarımızı yenilemek ve gelişen dünyada özellikle pandemiden sonra hızla büyüyen e-ticaret sektöründe ilçemizde bir e-ticaret kültürünü oluşturmak amaçlarıyla yola çıktık. Kamuda çalışan memurlardan oluşturulan ekip sayesinde ilk önce tespihbahcesi.com isimli internet sitemizi kurduk. İnternet sitesinden başta Avrupa'da çeşitli ülkeler olmak üzere ihracat yapmaya başladık. İlçemizde atölyelerde üretilen tespihlerin toptancılar aracılığıyla yapmış olduğu ihracatı kaymakamlık bünyesinde oluşturduğumuz internet sitesinden yapmaya başladık" dedi.

"Yıllık 3 milyon tespih üretiliyor"

Kısa zamanda büyüyerek yılda 3 milyon tespih üretimine başladıklarını söyleyen Kayabaşı, "Çeşitli zamanlarda atölye sayısı değişmekle birlikte 40 tane tespih atölyemiz bulunmaktadır. Burada yıllık 3 milyon tespih üretilmektedir. Tespih malzemelerimiz genellikle sıkma kehribar ve katalin malzemelerden yapılmaktadır. Bizim sitemizi kurmaktaki bir amacımızda üretilen tespih çeşidi ve kalitesini arttırmaktı. Bundan dolayı ağaçlardan tespih üretimi ve satışlarına başladık. Özellikle damla kehribar satışına başladık. Başta Hollanda olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine tespih gönderdik. İlçemizde kurulu atölyelerde üretilen tespihlerde başta Kuveyt, Dubai olmak üzere yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapmaktayız" diye konuştu.

Amaçlarının Bahçe ilçesini tespihle özdeşleştirmek olduğuna da değinen Kaymakam Kayabaşı, "İlçede bu kadar tespih üretildiğini ilçedekilerde dahil kimse bilmiyordu. Temel amacımızda tespihle Bahçe ilçesini özdeşleştirmek. Cidden ciddi bir üretim var. Tespihçilerle görüştüğümüzde Türkiye 1 numara olmuş durumda. Bizde ilçemizde özellikle sıkma kehribar üretiminde ülkemizde üretilen sıkma kehribar tespihlerin büyük bir kısmını ilçemizde üretmekteyiz" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Orta Doğu, Osmaniye, İhracat, Bahçe, Aziz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Osmaniye'de üretilen tespihler 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika

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