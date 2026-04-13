BAİB'in Yeni Başkanı Mehmet Ali Can Oldu

13.04.2026 18:06
Mehmet Ali Can, BAİB Genel Kurulu'nda başkanlık görevini devraldı ve projelere odaklandığını belirtti.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Olağan Genel Kurulu'nda seçimi kazanan Mehmet Ali Can, görevi eski başkan Ümit Mirza Çavuşoğlu'ndan devraldı.

BAİB Toplantı Salonu'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Genel Kurulda aday olmayan eski başkan Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, Can'a ve yönetimine başarılar diledi.

Can'a ve ekibine her zaman destek olacağını ifade eden Çavuşoğlu, çalışmaların birlik ve beraberlik içerisinde devam etmesini diledi.

Yeni başkan Can da Çavuşoğlu'nun 2021'den itibaren görev yaptığını ve önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Zorlu bir seçim sürecini tamamladıklarını, artık birlikte çalışarak BAİB'i daha ileriye taşıyacaklarını dile getiren Can, "Bu göreve sadece bir unvan, bir makam için gelmedik. Büyük bir sorumluluğun altına imza attık. Bundan sonra söz verdiğimiz projelerimizi hayata geçireceğiz." dedi.

Can, Çavuşoğlu'nun tecrübesinden her zaman faydalanacaklarını belirterek, kendisini Yüksek İstişare Kurulu'nun ilk üyesi olarak kurulda yer almaya davet etti.

Kaynak: AA

