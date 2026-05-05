Bakan Bayraktar\'dan Eti Maden Açıklamaları

05.05.2026 22:39
Bayraktar, Eti Maden'in ihracatına ve ekonomiye katkı sağladığını belirtti, yeni yatırımlar müjdesi verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bir taraftan hem Eti Maden'i, buradaki faaliyetleri büyütmeye devam ediyoruz hem de ülkemizin ihracatına, ekonomisine katkı yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Bayraktar, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğünü ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

Eskişehir'in bir maden kenti olduğunu aktaran Bayraktar, "Türkiye madenciliğinde çok önemli bir yeri var. Eskişehir özelinde Eti Maden, dünya çapında marka haline gelmiş ulusal markamızın üretim tesislerine geldik. Burası 7/24 çalışan bir tesis. Bugün 1 Mayıs resmi tatil ama burası, gece gündüz, hiç durmadan, 3 vardiya çalışan, önemli bir tesis." diye konuştu.

Alparslan Bayraktar, Eti Maden'in Türkiye'nin medarı iftiharı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye madenciliğinin yaklaşık yüzde 20 ihracatını burası yapıyor. Yılda yaklaşık 1,3-1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. 8 bine yakın çalışanıyla, Türkiye'nin muhtelif şehirlerindeki tesisleriyle dünyadaki bor rezervlerinin çok önemli bir kısmına sahip olup dünya bor pazarında da yüzde 65'lik bir pazar payına sahip. İçinde bulunduğumuz Kırka Tesisi de yine çok önemli bir üretim yeri. Yaklaşık 2 bin 600 çalışanı olan önemli bir tesisimiz. Burada da yoğun bir çalışma var. Yaklaşık 1,4 milyon tonluk yıllık üretim gerçekleştiriyor."

"Lityum karbonat tesislerimizin temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz"

Tesislerdeki çalışmaları incelediğini aktaran Bayraktar, şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz tesis, aslında Lityum Karbonat Pilot Tesisi. Pilot tesislerden sonra endüstriyel tesis üretimine geçiyoruz ve inşallah lityum karbonatta da tesislerimizin temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz. Penta tesislerimiz, en son Penta 5 Penta 6 tesisimizin de bu sene içerisinde yine temellerini atacağız. Onun çalışmalarına başladık. Bunlarla Eskişehir'de bu sene adeta bir yatırım yılı haline gelmiş olacak, madencilik alanında Eti Maden ile."

Bakan Bayraktar, Beylikova'daki nadir toprak elementleri çalışmalarına değinerek, şöyle devam etti:

"Bu sene için endüstriyel tesisi kurma ile alakalı çok önemli bir aşamaya geldik. Yani 2026 yılı, bu anlamda Eti Maden'in Eskişehir'de özellikle çok yoğun bir yatırıma gireceği ve inşallah önümüzdeki yıllarda da bunun istihdama dönüştüğünü göreceğimiz. Sadece Penta 6'da yaklaşık 300 yeni çalışma arkadaşımıza kavuşacağız. Dolayısıyla biz, bir taraftan hem Eti Maden'i, buradaki faaliyetleri büyütmeye devam ediyoruz hem de ülkemizin ihracatına, ekonomisine katkı yapmaya devam ediyoruz."

Bir gazetecinin yatırımların toplam miktarını sorması üzerine Bayraktar, "Aslında 3 tesisten bahsettik. Bunlar, yaklaşık olarak 500 milyon dolarlık bir endüstriyel tesis yatırımıdır. Eti Maden'in güçlü finansal altyapısıyla ve tabii bu tesislerin ülkemize katacağı faydaları göz önünde bulundurduğumuzda çok önemli Eskişehir'e de katkıları olacak. Bu üç tesisimizin inşallah temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz." dedi.

Ziyareti sırasında işçilerle yemekhanede yemek yiyen Bayraktar, burada da kısa bir konuşma yaptı.

Bor madeni sahasında da inceleme yapan Bayraktar'a Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA

