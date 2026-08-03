Bakan Bolat: Eğitime Yatırım Gençler İçin

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, devlet bütçesinin yüzde 17'sinin eğitime harcandığını belirterek, "Gençlerimiz, çocuklarımız iyi yetişsin, donanımlı olsunlar diye. Çünkü bir ülke için en kıymetli sermaye beşeri sermayedir." dedi.

Bolat, İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen üniversite tercih festivali TercihFest'26'da üniversite öğrenci adaylarıyla buluştu.

Hayatta okul, iş ve evlilik tercihinin çok önemli olduğuna işaret eden Bolat, "Her üç tercihte de doğru karar vermek hayatınızın iyi, yolunda gitmesi açısından çok önemli." diye konuştu.

Bolat, zirve kapsamında gençlerin önemli tecrübe sahibi kişilerin deneyimlerini dinlediğine değinerek, şöyle konuştu:

"Hayatta iki yol var, 'ben kimseyi dinlemem, düşe kalka her şeyi kendim tecrübe ederek öğreneceğim' demek var. Bir de kendisine ve kuruluş ya da şahıs olarak inandığınız kişilerin tecrübelerinden istifade ederek çizeceğiniz bir yol var. Burada doğru olduğuna inandığınız kişilerin tecrübe paylaşımıyla yola devam ederseniz o şekilde ilerlemek mümkün. Tecrübelerden istifade etmek ve başkalarının yaşadığı yanlışlar ve hatalardan, derslerden faydalanmak, o hataları yapmamak size süreyi kısaltır, hedefe doğru götürür."

Ülkede 8 milyon üniversiteli olduğuna dikkati çeken Bolat, "Anadolu'nun bütün illerinde muhteşem kampüsler yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen bu 23 yılda Türkiye eğitim alanında, sağlıkta, çevrede, kültürde, sporda, sanayide, tarımda, hizmetlerde, ulaştırmada muhteşem ilerlemeler sağladı ve dünyanın 16. büyük ekonomisi konumuna ulaştı." diye konuştu.

Bolat, ülkede yaklaşık 210 üniversite olduğunu belirterek, "23 yılda devlet bütçesinin yüzde 17'si eğitime harcanıyor. Niye? Gençlerimiz, çocuklarımız iyi yetişsin, donanımlı olsunlar diye. Çünkü bir ülke için en kıymetli sermaye beşeri sermayedir." ifadelerini kullandı.

"Hayata erken atılmayı tavsiye ederim"

Bakan Bolat, gençlere okul hayatında faal olmaları gerektiği yönünde tavsiyede bulunarak, şunları kaydetti:

"Okulda arkadaşlarınızla, hocalarınızla olan iletişiminizde bir hocanın gözüne girmek için, beğenilmek için bir talebenin yapması gereken şu, derste faal olacak, çıkıp soru soracak, sunum yapacak. İşte iletişim böyle gelişiyor. Ama bunları yapabilmesi için Türkçesinin çok iyi olması lazım. Şunu unutmayın ki iyi hatipler ve iyi sunum yapanlar, ikna edici konuşma yapanlar Türkçeyi çok iyi konuşan ve yazanlardır.

Hayata erken atılmayı tavsiye ederim. Eğer hayata erken atılırsanız maça 2-0 önde başlarsınız. Okul bittiğinde rekabet başlayacak. İlk rekabetiniz liseye girişteydi. İkinci rekabetiniz üniversiteye girişteydi. Üçüncü rekabetiniz okul bittikten sonra işe girmeyle alakalı olacak. Şimdi ikinci önemli alandasınız."

Gençlere, büyüklerine ve çevresindekilere danışarak yol almalarını tavsiye eden Bolat, "Okul, iş hayatı, sosyal hayat, öğrenci kulüplerinde görev almak, derneklerde, vakıflarda, doğru adreslerde görev almak, sizlere müthiş bir tecrübe, birikim kazandıracaktır. Hayatı okulda öğreneceksiniz. İş hayatıyla, okul hayatını birlikte götürmeye gayret edin. Biraz yorulursunuz. Ama inanın sonunda kazanan siz olacaksınız." diye konuştu.

"Her safhada, her alanda karşınıza bir tercih gelecek"

Dünyanın birinci üniversitesinin hayat üniversitesi olduğunun altını çizen Bolat, şöyle devam etti:

"Çok başarılı okulları bitirmiş olabilirsiniz. Ama hayatınız kötü geçerse hayat üniversitesinden sınıfta kalabilirsiniz. Hayat bir tercihtir. Her safhada, her alanda karşınıza bir tercih gelecek. İyi, kötü, doğru, yanlış. ve bu anlamda üretim, tüketim. Naçizane tavsiyem iyiyi, doğruyu arayın. Onun peşinden gidin ve üretimin peşinden gidin, üretken olun. Tüketmek dünyanın en kolay işi. Konuşmak da dünyanın en kolay işi. Ama üretmek, işler yapmak, eserler üretmek, hizmet yapmak esas amaç olmalıdır. Üretirken de tüketirken de ılımlı olmak, ölçülü olmak en güzelidir."

En önemli kavramlardan birinin pes etmemek olduğunu dile getiren Bolat, "Pes etmemeyi bilmeniz lazım. Sürekli kendinizi yenilemeniz lazım. Kurslar, sertifika programları, Erasmus, staj... Bunlara mutlaka devam edeceksiniz. Hayat boyu eğitim, sürekli kendini yenilemek, geliştirmek..." diye konuştu.

Bolat, hayallerin ve hedeflerin çok önemli olduğunu belirterek, "Hayatın bir maraton olduğunu unutmayın. Atletizmde maraton 42 kilometredir. Hayatta maraton doğduğunuz anda aldığınız nefesle başlar, son nefesimizde biter. Bu hayat sırasında mutlaka inişler, çıkışlar var. Benim şöyle bir sloganım var. İnsan bir kere çalışacak, bir yerlere hak ederek gelecek. O yerlerde performans gösterecek, icraat yapacak. Geçiş sürecini güzel ayarlayacak ve hak eden birisine devredecek ve finali düzgün yapacak." ifadelerini kullandı.

2002'de Türkiye'nin milli gelirinin 238 milyar dolar olduğuna değinen Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl ilk çeyrek sonunda 1 trilyon 639 milyar dolara yükseldi. 6 kat dolar bazında. Kişi başı milli gelir 3 bin 600 dolardan alındı 2002'de, şu anda 18 bin 500 dolar civarında. İstihdam sayısı 21 milyondu, şu anda 32 milyon 733 bin. İhracatımız mallarda, ürünlerde 36 milyar dolardı. Şu anda 278,6 milyar dolar yıllık ihracatımız. Hizmetler, turizm, taşımacılık, eğitim, sağlık turizmi 2002'de 14 milyar dolardı. Şimdi 122,5 milyar dolar yıllık. Toplamda 2002'de 50 milyar dolar ihracatımız varken mal ve hizmet, şimdi 401 milyar dolarımız var. Eğitimde, sağlıkta yapılanlar ortada. Siyasi istikrar oldu mu, bizim aziz ve necip milletimiz hizmetlerden de memnun kaldı mı, güven veren bir lider ve hükümet gördü mü, destekliyor. Demek ki siyaset ve ekonomide istikrar olunca sonuçlar da böyle oluyor."

Bolat'a konuşmasının ardından günün anısına fidan dikim sertifikası takdim edildi.