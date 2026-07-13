Bolat ve Karahan'dan dış ticaret değerlendirmesi - Son Dakika
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Bolat ve Karahan'dan dış ticaret değerlendirmesi

13.07.2026 13:44
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"Toplantıda, dış ticaret verilerimiz, ihracat ve ithalattaki son gelişmeler ile küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin ülkemize etkilerini ele aldık"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile görüşerek, dış ticaret verileri, ihracat, ithalat ve küresel ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendirdiklerini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından, TCMB Başkanı Karahan'ı makamında kabulüne ilişkin paylaşım yaptı.

Görüşmede, Karahan ile dış ticaretteki gelişmeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Toplantıda, dış ticaret verilerimiz, ihracat ve ithalattaki son gelişmeler ile küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin ülkemize etkilerini ele aldık. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme anlayışımız doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ekonomi yönetimimizin güçlü koordinasyonu ile ülkemizin ekonomik istikrarını daha da güçlendirecek adımları kararlılıkla atmayı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Ankara, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bolat ve Karahan'dan dış ticaret değerlendirmesi - Son Dakika

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