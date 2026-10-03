Bakan Bolat, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti ile bir araya geldi: - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bolat, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti ile bir araya geldi:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- "MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti ile bir araya gelerek küresel ekonomide yaşanan gelişmeleri, Türkiye ekonomisinin mevcut görünümünü, dış ticaret performansımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi kapsamlı şekilde ele aldık" "İhracatımızı daha yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun bir yapıya kavuşturmak, ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak, yeni pazarlara açılmalarını desteklemek, yeşil ve dijital dönüşümlerini hızlandırmak ve ülkemizin küresel ticaretten aldığı payı artırmak temel önceliklerimizdir"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Heyeti ile görüşmesinde, Türkiye ekonomisinin mevcut görünümü, dış ticaret performansı ve ilerleyen döneme ilişkin hedefleri kapsamlı şekilde ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Bolat, NSosyal hesabından, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkenin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini daha ileriye taşımak için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Bolat, "Bugün, İstanbul'da, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti ile bir araya gelerek küresel ekonomide yaşanan gelişmeleri, Türkiye ekonomisinin mevcut görünümünü, dış ticaret performansımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi kapsamlı şekilde ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, küresel ticarette korumacılığın arttığı, jeopolitik gerilimlerin ve enerji piyasalarındaki belirsizliklerin dünya ekonomisini etkilediği zorlu bir dönemden geçildiğine dikkati çekti.

Bu gelişmelerin küresel büyüme, üretim maliyetleri, tedarik zincirleri ve uluslararası ticaret üzerindeki yansımalarını yakından takip ettiklerini aktaran Bolat, Türkiye'nin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıracak politikaları kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

"İhracatımızda 10,5 milyar dolarlık artış sağladık"

Bolat, Türkiye ekonomisinin tüm bu küresel ve bölgesel zorluklara rağmen büyümesini kesintisiz devam ettirdiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2026 yılının ikinci çeyreğinde kaydettiğimiz yüzde 2,3'lük büyümeyle ekonomimiz, son 24 çeyrektir başka bir ifadeyle 6 yıldır aralıksız büyüme başarısını sürdürmüştür. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1 trilyon 706 milyar dolara ulaşırken, istihdamımız 32,5 milyon kişiyi aşmış, işsizlik oranımız yüzde 7,8 ile son 40 ayın en düşük seviyelerindeki tek haneli seyrini korumuştur. Dış ticaretimizde de üretim ve ihracat kapasitemizi geliştirmeye devam ediyoruz. 2026 yılının ocak-eylül döneminde ihracatımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artırarak 211 milyar dolara yükselttik. İlk 9 ayda ihracatımızda 10,5 milyar dolarlık artış sağladık."

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının yıllıklandırılmış bazda 117,6 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığını vurgulayan Bolat, hizmetler ihracatının 2025'te 124,9 milyar dolara yükselmesi ve 63 milyar dolarlık dış ticaret fazlası vermesinin, Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu güçlendiren önemli gelişmeler arasında yer aldığını da dikkati çekti.

Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının 409 milyar doları aşmasını beklediklerini de belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü Türkiye vizyonu doğrultusunda, ihracatımızı daha yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun bir yapıya kavuşturmak, ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak, yeni pazarlara açılmalarını desteklemek, yeşil ve dijital dönüşümlerini hızlandırmak ve ülkemizin küresel ticaretten aldığı payı artırmak temel önceliklerimizdir. Nazik davetleri ve ev sahiplikleri dolayısıyla MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti'ne teşekkür ediyor, ülkemizin üretim, yatırım ve ihracat hedeflerine katkı sunan iş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz istişarelerin hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
Müstakil Sanayi Ve İşadamları DerneğiDijital DönüşümTürkiyeEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Beşiktaş Genel Kurulu’nda salon karıştı Yeniden oylama yapıldı Beşiktaş Genel Kurulu'nda salon karıştı! Yeniden oylama yapıldı
Türkiye’den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum
18:01
Cenaze namazında Fatih Terim’in zor anları
Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları
17:55
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy’u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy'u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
17:28
ABD’de 6 kişiyi taşıyan özel jet kayboldu
ABD'de 6 kişiyi taşıyan özel jet kayboldu
17:18
Bahçeli’den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz
Bahçeli'den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz
15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TEKNOFEST Güneydoğu’ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 18:24:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Bakan Bolat, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti ile bir araya geldi: - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei