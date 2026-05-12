Bakan Bolat, Rus ve İtalyan Büyükelçilerle Görüştü
12.05.2026 16:48
Ticaret Bakanı Bolat, Rus ve İtalyan Büyükelçilerle ekonomik ilişkileri değerlendirdi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, yeni atanan Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin ve İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sanal medya hesabında açıklama yaptı. Bolat, "Bugün, ülkemize atanan Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Sergey Verşinin'i Ticaret Bakanlığımızda ağırladık. Sayın Büyükelçi ile Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinin mevcut durumunu, ikili ticaretimizin önündeki fırsatları ve iş birliği potansiyelini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Köklü geçmişe sahip Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin, karşılıklı menfaat temelinde, sürdürülebilir biçimde gelişmeye devam edeceğine olan inancımız tamdır" dedi.

Bakan Bolat, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Manzo ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasında ise "İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Giuseppe Manzo ile bugün oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Büyükelçi ile görüşmemizde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimize dair önemli gündem maddeleri hakkında detaylı görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmemizde ikili ticaret ve yatırım ilişkilerimizin yanı sıra, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, AB çelik önlemleri, yeşil dönüşüm, dijitalleşme konularını da değerlendirdik. Büyükelçi Sayın Manzo ile ayrıca, ev sahipliğimizde gerçekleştirmeyi planladığımız 'Türkiye-İtalya JETCO 3'üncü Dönem Toplantısı' hakkında kapsamlı istişarelerde bulunduk. İhracatımızda 4'ünc en büyük ticaret partnerimiz olan İtalya ile ikili ticaret hacmimizi 40 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Sayın Büyükelçi ile Türkiye–İtalya ekonomik ortaklığını bu çerçevede daha da derinleştirmeye kararlı olduğumuzu teyit ettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

