Bakan Bolat: Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bolat: Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerliyoruz

18.05.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Ticaret Bakanlığı olarak üretimi, yatırımı, ihracatı, esnafımızı, kooperatiflerimizi ve girişimcilerimizi desteklemeye Allah'ın izniyle adil, rekabetçi ve güçlü bir ticaret altyapısını kararlılıkla güçlendirmeye devam edeceğiz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Ticaret Bakanlığı olarak üretimi, yatırımı, ihracatı, esnafımızı, kooperatiflerimizi ve girişimcilerimizi desteklemeye Allah'ın izniyle adil, rekabetçi ve güçlü bir ticaret altyapısını kararlılıkla güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiklerini anımsatarak, "Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettikleri üzere TOBB bugün 2 milyon 634 bin üyesiyle Türkiye ekonomisinin lokomotifi, omurgası ve güvencesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan, ihracatla ülkenin büyümesine katkı sunan iş insanlarına teşekkür eden Bolat, ülke kalkınmasına yıllarını adamış, fedakarca emek vermiş tüm şeref belgesi ve plaket sahiplerini gönülden tebrik etti.

Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 23,5 yılda Türkiye'yi eğitimden ticarete, sanayiden ihracata, ulaştırmadan teknolojiye kadar her alanda üst lige taşıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün 275,8 milyar dolara ulaşan yıllıklandırılmış mal ihracatımızla, 122,6 milyar doları aşan hizmet ihracatımızla, 398 milyar doları aşan yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımızla, yüksek teknolojili üretim ve ihracatta kaydettiğimiz güçlü dönüşümle, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak üretimi, yatırımı, ihracatı, esnafımızı, kooperatiflerimizi ve girişimcilerimizi desteklemeye Allah'ın izniyle adil, rekabetçi ve güçlü bir ticaret altyapısını kararlılıkla güçlendirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin büyümesine emek veren tüm iş dünyamıza şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Politika, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat: Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in İran’a saldırılar için Irak’ta “ikinci gizli karakol kurduğu“ iddiası İsrail'in İran'a saldırılar için Irak'ta "ikinci gizli karakol kurduğu" iddiası
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu. Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Yozgat’ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza Yozgat'ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza
Eyüpspor, Fenerbahçe’ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı Eyüpspor, Fenerbahçe'ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı
Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi

18:53
Mersin’de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
Mersin'de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
18:36
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:45
Halil İbrahim Kalaycıoğlu “Mezhebimi sordu“ dedi, İlyas Salman’dan yanıt geldi
Halil İbrahim Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 19:19:56. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Bolat: Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.