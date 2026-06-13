Kadın girişimciler ihracatta güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın girişimciler ihracatta güçleniyor

13.06.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Bugün kadın girişimcilerimiz ve iş insanlarımızın katkısıyla gerçekleşen ihracat hacmi 62 milyar doların üzerine çıkarken, kadın yönetici ve girişimcilerimizin ihracata sağladığı katkı her geçen yıl daha da güçlenmektedir"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadın yönetici ve girişimcilerin ihracata katkısının her geçen yıl arttığını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Sanayici ve İş Kadınları Derneği (USİKAD) tarafından düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda, kadın girişimciliğinin, üretimin, ihracatın ve Türkiye ekonomisinin geleceğini değerlendirdiklerini ifade etti.

Kadınların üretimde, ticarette ve ihracatta üstlendikleri güçlü rolün, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunun en önemli dinamiklerinden olmayı sürdürdüğünü belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bugün kadın girişimcilerimiz ve iş insanlarımızın katkısıyla gerçekleşen ihracat hacmi 62 milyar doların üzerine çıkarken kadın yönetici ve girişimcilerimizin ihracata sağladığı katkı her geçen yıl daha da güçlenmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak kadın girişimcilerimizi desteklemeye, ihracatta daha güçlü şekilde yer almalarını sağlamaya ve iş dünyasında fırsat eşitliğini geliştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Finansmandan ihracat desteklerine, eğitimden dijitalleşmeye, kooperatifçilikten e-ihracata kadar geniş bir alanda kadınlarımızın ekonomik hayattaki varlığını güçlendirecek politikalarımızı sürdürüyoruz."

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedeflerine kadınlarla birlikte yürümeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Güçlü Türkiye hedefine ulaşırken kadın girişimcilerin azmi, emeği ve başarısının en önemli dinamiklerden olacağını vurgulayan Bolat, toplantının Türkiye, iş dünyası ve kadın girişimciler için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

İş Dünyası, İhracat, Ekonomi, USİKAD, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın girişimciler ihracatta güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’ın 8 yıllık hayali gerçek oldu Ünlü isim göreve geliyor Aziz Yıldırım'ın 8 yıllık hayali gerçek oldu! Ünlü isim göreve geliyor
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump’tan jet yanıt geldi İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan jet yanıt geldi
Karantinası biten Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ABD’ye geldi Karantinası biten Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ABD'ye geldi
Gaziantep’teki cinayet davasında adli tıp incelemesi Gaziantep'teki cinayet davasında adli tıp incelemesi
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
Aksaray’da TIR Altında Kalan Baba ve Oğul Kurtarıldı Aksaray'da TIR Altında Kalan Baba ve Oğul Kurtarıldı

15:23
Tarih de rakam da belli Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor
Tarih de rakam da belli! Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor
14:49
Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi
Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi
14:11
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
14:08
Kılıçdaroğlu CHP’si yüzde kaç oy alır Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
13:05
Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu
Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu
12:15
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 15:35:53. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın girişimciler ihracatta güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.