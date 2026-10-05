Bakan Göktaş, ekimde 9 milyar 470 milyon liralık yaşlı ve engelli aylığı ödemesini duyurdu - Son Dakika
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Bakan Göktaş, ekimde 9 milyar 470 milyon liralık yaşlı ve engelli aylığı ödemesini duyurdu

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Bakan Göktaş, ekim ayında 1 milyon 290 bin 486 vatandaşa toplam 9 milyar 470 milyon lira yaşlı ve engelli aylığı ödemesinin hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi. Ödemeler kapsamında 736 bin 596 kişiye yaşlı, 553 bin 890 kişiye engelli aylığı verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayında 1 milyon 290 bin 486 vatandaşın hesabına toplam 9 milyar 470 milyon lira yaşlı ve engelli aylığı ödemesinin yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda ekim ayında 736 bin 596 vatandaşımıza 5 milyar 374 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 553 bin 890 vatandaşımıza 4 milyar 96 milyon lira tutarında engelli aylığı ödemesi gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda, 1 milyon 290 bin 486 vatandaşımızın toplam 9 milyar 470 milyon lira tutarında yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: İHA
EngellilerEkonomiGüncelSon Dakika

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