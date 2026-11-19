Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağının envantere kazandırıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam iradesiyle Türkiye, savunma sanayiinde eşsiz başarılara imza atıyor." ifadesini kullandı.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın devlete teslim edildiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağı envantere kazanılmış oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam iradesiyle Türkiye, savunma sanayiinde eşsiz başarılara imza atıyor. Hiç kimsenin, Türk milletinin kılına dahi zarar vermeyi, aklının ucundan bile geçiremeyeceği bir caydırıcılık seviyesine ulaşmak için durmak, duraksamak yok!"