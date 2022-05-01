Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda 30 Nisan'da rekor kırıldı - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, " İstanbul Havalimanı'nda 2 yıl aranın ardından rekor kırıldı. 30 Nisan'da toplam 1301 iniş-kalkış gerçekleşirken, 195 bin 640 yolcu da seyahat etti. 1 Mayıs'ta da 1226 uçuş olması, 186 bin 500 yolcunun seyahat etmesi planlanıyor" dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2 yıl aranın ardından ilk kez kısıtlamasız Ramazan Bayramı'nın kutlandığına dikkat çekerek, İstanbul Havalimanı'nda 30 Nisan'da rekor kırıldığını belirtti. Pandeminin ardından ilk kez günlük 1301 iniş-kalkış gerçekleştiğini, 195 bin 640 yolcunun da seyahat ettiğini bildiren Karaismailoğlu, 1 Mayıs'ta da bin 226 uçuş olmasının, 186 bin 500 yolcunun da seyahat etmesinin planlandığını açıkladı. Karaismailoğlu, "Dünyada 2020 yılında etkili olan salgın sonrasında havacılık en çok etkilenen sektörlerin başında yer aldı. Dünya genelinde ve ülkemizde yolcu sayısı büyük ölçüde azaldı. Yaptığımız yatırımlar ve aldığımız tedbirler bu süreçteki toparlanmada önemli rol oynadı. Pandemi döneminde İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 2021 yılında dünyanın en yoğun ikinci havalimanı seçildi. 2021 yılında yüzde 76,4 oranındaki artışla 75,7 milyon yolcu ağırlamayı başardı" dedi.