Bakan Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 ile kalmasını öngörüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artış savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldı. Böylece jeopolitik gerginliklerin etkilerine karşın cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayı dış ticaretinin açıklanmasının ardından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İhracat eylülde yıllık yüzde 15,4 arttı. İhracat artışı ilk üç çeyrekte yıllık yüzde 5,2 olurken, yıllıklandırılmış ihracat 283,7 milyar dolara ulaştı. Emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artış savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldı. Böylece jeopolitik gerginliklerin etkilerine karşın cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ülkemize katma değer kazandıran reel sektörümüzü desteklemeyi sürdüreceğiz"

Küresel şartların zor olduğu dönemde ihracatı destekleyecek adımlar atmaya devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, "Döviz dönüşüm desteğinde uygulama şartlarını daha esnek ve sade hale getirerek, bu imkandan yararlanabilecek firma sayısını artırdık. Üreten, istihdam sağlayan ve ülkemize katma değer kazandıran reel sektörümüzü desteklemeyi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.