Bakan Şimşek, enerji ve ihracatla dış denge kazanımlarını kalıcı kılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Şimşek, yerli ve yenilenebilir enerji üretimini artıran ve yüksek katma değerli ihracatı destekleyen politikaların önümüzdeki dönemde de süreceğini açıkladı. Şimşek, dış dengede elde edilen kazanımların kalıcı hale getirileceğini de belirtti.
Bakan Şimşek: "Önümüzdeki dönemde de yerli ve yenilenebilir enerji üretimini artıran, yüksek katma değerli ihracatı destekleyen politikalarımızı sürdürerek; dış dengede elde ettiğimiz kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."
Kaynak: İHA
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