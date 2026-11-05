Bakan Şimşek fon soruşturmasında taviz verilmeyeceğini söyledi

Bakan Şimşek fon soruşturmasında taviz verilmeyeceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Şimşek, fon soruşturmasına ilişkin konunun tüm yönleriyle incelendiğini ve gerekenin yapıldığını belirtti. Şimşek, yürütülen süreçte hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini söyledi.
Bakan Şimşek: "Konu tüm yönleriyle inceleniyor, gereken yapılıyor. Fon soruşturmasına ilişkin yürütülen süreçte hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir."
Kaynak: İHA
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