Bakan Yumaklı, DSİ Vakfı sergisinin gelirinin köy okullarına gideceğini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Vakfının köy okullarının ihtiyacının karşılanmasına yönelik açtığı yöresel ürün sergisine ilişkin, "Bu yıl arkadaşlarımız çok ince bir düşünceyle, köy okullarının ihtiyacını karşılayacak ve ihtiyacı olan öğrencilerin de yanında olunabilecek bir konsept oluşturmuşlar." dedi.

"DSİ Vakfı Köy Okullarına Yardım Yöresel Ürünler Sergisi" DSİ Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle açıldı.

Yumaklı, buradaki konuşmasında, İstanbul Maltepe'deki binanın çökmesi sonucu vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Sergide, Anadolu'nun farklı yörelerinden gelen ürünlerin görücüye çıkacağını ifade eden Yumaklı, DSİ'nin söz konusu ürünlerin yetiştirilmesinde çok önemli katkısı olduğunu söyledi.

Yumaklı, DSİ'nin mühendislik birikiminin, üreticinin emeğiyle buluştuğunda ve suyun bereketini her bir tohuma getirdiğinde, Türkiye'nin tarımsal üretimdeki güçlü altyapısını ortaya çıkardığını bildirdi.

DSİ Vakfının gerçekleştirilen organizasyonla dayanışma kültürünü toplumsal bir faydaya dönüştüreceğini belirten Yumaklı, geçmiş yıllarda düzenlenen sergilerin gelirlerinin Gazzeli mağdurlara gönderildiğine işaret etti.

Yumaklı, geçen yıl serginin, Hatay'da orman yangınlarından etkilenen bir alanın hatıra ormanı olarak oluşturulmasına yönelik düzenlendiğini ifade ederek, "Bu yıl arkadaşlarımız çok ince bir düşünceyle, köy okullarının ihtiyacını karşılayacak ve ihtiyacı olan öğrencilerin de yanında olunabilecek bir konsept oluşturmuşlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Sergiye gelen herkesin Türkiye'nin dört bir tarafında üretilen ürünleri görmesinin yanı sıra aldıklarıyla da bu ulvi amaca hizmet edecekleri muhakkak." diye konuştu.

"Yapay zeka destekli sulama otomasyon sistemlerini devreye alacağız"

Kırsal alanda yaşayan çocukların suyun ne ifade ettiğini çok yakından bildiklerini dile getiren Yumaklı, bu imkana sahip olmayan çocukların da suyun önemini anlamaları için yapılmış birçok çalışma olduğunu bildirdi.

Yumaklı, Milli Eğitim Bakanlığı, DSİ ve Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından okullarda buna ilişkin eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ama sadece bu çalışmalara bırakmamak lazım işi. Her bir ferdimizin o bir damla suyun ne anlama geldiğini her fırsatta mutlaka ifade etmeleri gerekir. Önümüzdeki dönemde de suyun verimli kullanılması konusu en önemli önceliklerimizden birisi olacak. Sulama sistemlerinin kapalı olması konusu Bakanlığımıza gelen ilk sıradaki taleplerden biri. 2002'de kapalı sistem sulama yatırımları, toplam sulama yatırımlarının sadece yüzde 6'sına tekabül ediyordu. Bugün bu oran yüzde 38'e yükseldi. 2030'a kadar bunu yüzde 45'lere çıkarmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl ise 11 ilde 22 bin hektarlık alanda yapay zeka destekli sulama otomasyon sistemlerini devreye alacağız. DSİ'nin mühendisleri artık bütün dünyada kendisini kabul ettirmiş mühendisler olarak çalışmaya devam ediyorlar. Bu sorumlulukla çalışmalarımıza, yatırımlarımıza devam edeceğiz."

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da, söz konusu organizasyonun, dayanışma kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Bu yıl sergiyi çocuklara katkı sunmak amacıyla köy okullarına yardım temasıyla gerçekleştiriyoruz. Sergimizden elde edilecek gelirleri, köy okullarımızın ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı, yöresel ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi.