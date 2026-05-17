Bakım Onarım Çalışmaları Trafiği Etkiliyor

17.05.2026 08:52
Karayollarında devam eden bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmalıdır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bazı kesimlerinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç-Akhisar kavşaklarında bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometrelerinde ve Antalya-Isparta yolunun 0-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım, servis yolundan ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 73-82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünelde elektrik elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten ve kontrollü sürdürülecek.

Kaynak: AA

