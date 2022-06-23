Balda yüksek rekolte beklentisi arıcılara umut oldu - Son Dakika
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Balda yüksek rekolte beklentisi arıcılara umut oldu

23.06.2022 11:34

Balda yüksek rekolte beklentisi arıcılara umut oldu Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Zara balında yüzde 50 rekolte artışı ile bin 400 ton bal elde etmeyi hedeflediklerini söylediSİVAS Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Zara balında yüzde 50 rekolte artışı ile bin 400 ton bal elde...

Balda yüksek rekolte beklentisi arıcılara umut oldu

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Zara balında yüzde 50 rekolte artışı ile bin 400 ton bal elde etmeyi hedeflediklerini söyledi

SİVAS Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Zara balında yüzde 50 rekolte artışı ile bin 400 ton bal elde etmeyi hedeflediklerini söyledi

Sivas'ta 443'ü endemik tür olmak üzere yaklaşık 2 bin farklı bitki türü bulunuyor. Sivas'ın Zara ilçesi; kekik, nane ballıbaba, söğüt, taş yoncası ve keven gibi bitkiler ile endemik birçok çiçek türüne ev sahipliği yapıyor. Zara sahip olduğu flora ve iklim şartları ile yerli ve gezgin birçok arıcıyı da ağırlıyor. Zara, çiçek balı üretiminde ilk sırada, arıcılık işletme sayısı bakımından ikinci, bal üretiminde de dördüncü sırada yer alıyor. İlçe sınırları içerisinde üretilen ve yakın zamanda tescillenen Zara balında bu yıl yüksek rekolte bekleniyor. Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek bu yıl bal üretiminde önceki yıla oranla yüzde 40-50 arasında artış beklediklerini belirtti.

Zara'da bay üretimi Selçuklu dönemine uzanıyor

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, ilçede bal üretiminin Selçuklu dönemine kadar uzandığını belirterek, "İlçemizde; Selçuklu'dan bu yana kovan kara arıcılık yapılmaktadır. Zara balı adını o günlerde aldı. 1970'li yıllarında fileli kovana geçilmesiyle arıcılık faaliyetleri ilçemizde artmıştır. 1996 yılında ilçenin protokolü bal festivalleri düzenleyerek o günlerden bu günlere taşımışlarıdır" şeklinde ifade etti.

Hedef bin 400 ton

Başkan Şimşek, Zara ilçesinde geçen yıl 900 ton bal hasadı yapıldığını bu yıl ise hedeflerinin bin 400 ton olduğunu ifade ederek, "Bu dönem arıcılıkla uğraşanları ziyaret ettiklerimizde iyi haberler alıyoruz. Beklentimiz bin 400 ton bal rekoltesi. Arıcılıkla uğraşan arkadaşlarımızla sohbet ettik. Bu sene yüzde 40, yüzde 50'ye varan rakamlara rekoltemizin artacağını söylüyorlar. Bu da Zara ilçesi için sevindirici bir haberdir" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

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