Balıkesir Üniversitesi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı\'na stantlarıyla katıldı

Balıkesir Üniversitesi, 3. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarında; Veteriner Fakültesi, Uygulama Çiftliği, Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Teknoloji Transfer Ofisi ile yer alarak tarım ve hayvancılık alanındaki akademik, uygulamalı ve teknolojik çalışmalarını sektör temsilcileri ve üreticilerle buluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Ali Hikmet Paşa Spor Tesislerinde gerçekleştirilen açılış töreniyle ziyaretçilere kapılarını açtı. 24-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra il protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen fuarın açılışında Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl da yer aldı. Fuarda BAÜN; Veteriner Fakültesi, Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Uygulama Çiftliği ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) stantlarıyla yer aldı.

Veteriner Fakültesi, TTO ve Uygulama Çiftliği Stantları yoğun ilgi gördü

BAÜN Veteriner Fakültesi, Dekan Prof. Dr. Ziya İlhan'ın katılımıyla fuarda kurduğu stantla hayvan sağlığı, yetiştiricilik ve veteriner hekimlik alanındaki akademik çalışmalarını üreticiler ve sektör temsilcileriyle buluşturdu. Fuar kapsamında düzenlenecek panel programında ise BAÜN Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Metin Pancarcı da konuşmacı olarak yer alacak. Prof. Dr. Pancarcı, "Hayvan Sağlığı ve Hayvancılıkta Güncel Yaklaşımlar" panelinde "Koyunlarda Doğum Yönetimi: Sağlıklı Kuzu, Sağlıklı Sürü" başlıklı sunumu ve konuşmasıyla yer alacak.

BAÜN Uygulama Çiftliği standı da fuar ziyaretçilerinin ilgisini gördü. BAÜN Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Metin Pancarcı'nın da yer aldığı Uygulama Çiftliği standını Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel de ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, fuar kapsamında BAÜN Teknoloji Transfer Ofisi standını ziyaret etti. BAÜN TTO Koordinatörü Prof. Dr. Fatmagül Tolun Başkan Akın'a, TTO'nun üniversitede üretilen bilgi ve teknolojilerin sektöre aktarılması, Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmaları ile üniversite-sektör iş birlikleri hakkında bilgi verdi.

350 markanın yer aldığı fuarda; tohumculuk, seracılık, tarımsal mekanizasyon, traktör ve ekipmanlar, akıllı tarım uygulamaları ve çiftlik teknolojileri gibi alanlardaki yenilikler sergileniyor. Tarım ve hayvancılık sektörünün üreticiler, sektör temsilcileri ve akademik çevreleri bir araya getiren fuar, bilimsel bilgi, teknoloji ve uygulamanın üretim sahasıyla buluşmasına da imkan sağlıyor.